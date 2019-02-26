Son Dakika Haberleri: Onlar Sokak ve Caddelere Göz Kulak Olacak

Onlar Sokak ve Caddelere Göz Kulak Olacak

1 saat önce

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 125 çarşı ve mahalle bekçisi için düzenlenen meslek içi eğitim semineri başladı.

Onlar Sokak ve Caddelere Göz Kulak Olacak, System.String[]
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 125 çarşı ve mahalle bekçisi için düzenlenen meslek içi eğitim semineri başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alımı yapılan 'Çarşı ve Mahalle' bekçilerinden eğitimlerini tamamlayarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan 125 çarşı ve mahalle bekçisi için düzenlenen meslek içi eğitim semineri başladı. Yapılan eğitime İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Eğitim semineri öncesi konuşan Emniyet Müdürü Dinç, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacı ile suç ve suçluyla mücadelede sorumluluk bilinci ile hareket ederek kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde görevlerinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize inancımız tamdır. Sorumluluk alanlarınızda caddelere, sokaklara hakim olarak kötü niyetli insanlara fırsat vermeyecek, gayretinizle teşkilatımıza artı değerler kazandıracaksınız. Bu vesile ile yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:02 Kaynak: İHA

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