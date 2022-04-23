'ONLARA FARKLILIKLARIYLA DEĞİL İSİMLERİYLE SESLEN' PROJESİYLE SAHNE ALDILAR - Son Dakika
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'ONLARA FARKLILIKLARIYLA DEĞİL İSİMLERİYLE SESLEN' PROJESİYLE SAHNE ALDILAR

23.04.2022 18:41

ZONGULDAK'ta 8 otizmli çocuk ve üniversite öğrencileri, 'Onlara Farklılıklarıyla Değil İsimleriyle Seslen' projesiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sahne alırken, dans gösterileri ilgiyle izlenildi.

ZONGULDAK'ta 8 otizmli çocuk ve üniversite öğrencileri, 'Onlara Farklılıklarıyla Değil İsimleriyle Seslen' projesiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sahne alırken, dans gösterileri ilgiyle izlenildi.

Zonguldak Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği şenlikte otizmli çocuklar ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri, 'Onlara Farklılıklarıyla Değil İsimleriyle Seslen' projesiyle sahne aldı. Farkındalık yaratmak isteyen çocuklar ve öğrenciler, dans gösterisi düzenledi. Sahneye, sırtlarında isimleri yazılı tişörtlerle çıkan otizmli çocuklar, ilgiyle izlenildi.

'ÇOCUKLARIMIZ GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR GÖSTERİ YAPTI'

Psikoloji Bölümü öğrencileriyle 5 aydır bu gösteri için birlikte çalıştıklarını ifade eden Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Arife Dereli, Çocuklarımızı topluma daha çok kazandırmak için onları sosyalleştirmek amacıyla böyle bir proje hazırladık. Proje için üniversite öğrencileri gönüllü olarak Zonguldak Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bu çalışmaları yaptırıyorlar. Çocuklarımız gerçekten çok güzel bir gösteri yaptı. Bizim çocuklara bu oyunları öğretmek çok zor ama çocuklarımız çok güzel algılamışlar, güzel bir oyundu dedi.

'OTİZMLİ BİREYLER VE ÇOCUKLARIN DAHA ÇOK SOSYALLEŞMESİNİ İSTİYORUZ'

Otizmli bireyler ve çocukların daha çok sosyalleşebilmesi için çeşitli aktiviteler yaptıklarını belirten Psikoloji Bölümü öğrencisi ve proje koordinatörü Ezgi Öztürk (23), Aralık ayından beri yürüttüğümüz çalışmalarda her hafta otizmli bireylerle ve gönüllülerimizle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün de çok güzel geçen dans gösterimiz vardı. Bunun kalıcı olmasını istiyoruz, çünkü bir şeylerin gerçekten değişmesini istiyoruz. Otizmli bireyler ve çocukların daha çok sosyalleşebilmeleri, fiziksel ve sosyal aktivitelerini artırabilmeleri için çeşitli aktiviteler yapıyoruz diye konuştu.Gösteri yapan çocuklardan 7 yaşındaki Çağan Mirza Durmuş, 23 Nisan'dan çok mutlu olduğunu dile getirerek, çok keyif aldığını ifade etti.

'ONLARA FARKLILIKLARIYLA DEĞİL İSİMLERİYLE SESLEN' PROJESİYLE SAHNE ALDILAR
'ONLARA FARKLILIKLARIYLA DEĞİL İSİMLERİYLE SESLEN' PROJESİYLE SAHNE ALDILAR
'ONLARA FARKLILIKLARIYLA DEĞİL İSİMLERİYLE SESLEN' PROJESİYLE SAHNE ALDILAR
'ONLARA FARKLILIKLARIYLA DEĞİL İSİMLERİYLE SESLEN' PROJESİYLE SAHNE ALDILAR
'ONLARA FARKLILIKLARIYLA DEĞİL İSİMLERİYLE SESLEN' PROJESİYLE SAHNE ALDILAR
'ONLARA FARKLILIKLARIYLA DEĞİL İSİMLERİYLE SESLEN' PROJESİYLE SAHNE ALDILAR
'ONLARA FARKLILIKLARIYLA DEĞİL İSİMLERİYLE SESLEN' PROJESİYLE SAHNE ALDILAR
'ONLARA FARKLILIKLARIYLA DEĞİL İSİMLERİYLE SESLEN' PROJESİYLE SAHNE ALDILAR
'ONLARA FARKLILIKLARIYLA DEĞİL İSİMLERİYLE SESLEN' PROJESİYLE SAHNE ALDILAR

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Kaynak: DHA

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