Son Dakika Haberleri: Onlara Güveniyoruz, Var Olsunlar"

Onlara Güveniyoruz, Var Olsunlar"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.' Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz, var olsunlar.

Onlara Güveniyoruz, Var Olsunlar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.' Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz, var olsunlar." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, bugün Atakule'de gençlerle bir araya gelip onların sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.' Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz, var olsunlar." ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:28 Kaynak: AA

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