Onlarca Araç Karlı Yolda Mahsur Kaldı

Adıyaman-Çelikhan karayolunda onlarca araç kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Adıyaman-Çelikhan karayolunda onlarca araç kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.



Adıyaman-Çelikhan karayolu Sermikan köyü yakınlarında bir süredir devam eden kar yağışından dolayı yol trafiğe kapandı. Kardan dolayı kapanan yolda çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı. Çelikhan istikametine gidemeyeceklerini anlayan vatandaşlar birbirlerine yardım ederek araçlarını saplandığı yerden çıkardı. Araçlarını kardan kurtaran vatandaşlar daha sonra Adıyaman'a geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Karayolları ekiplerinin Adıyaman'dan Çelikhan ilçesine kadar yol açma çalışmasını tamamladıkları, kapalı olan Çelikhan-Malatya karayolunun açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi

Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi

Dondurucu Soğukta Ayağında Terlikle, Kardeşini El Arabasında Taşıyan Dede Yürekleri Burktu

İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak