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Onlarca araç TEM'de mahsur kaldı, sürücülerin bekleyişi saatlerdir sürüyor - Son Dakika

Onlarca araç TEM'de mahsur kaldı, sürücülerin bekleyişi saatlerdir sürüyor

25.01.2022 08:40

Kar yağışının yolları kapatması nedeniyle yüzlerce araç TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde mahsur kaldı. Saatler süren eziyet sabahın ilk ışıklarında da devam ederken bazı sürücülerin kontak kapattığı ve yürümeyi göze alarak oradan ayrıldığı görüldü. NTV muhabiri Baran Bila, "TEM'de alışık olmadığımız görüntüler; kimisi de ters şeride geçip dönmeye çalıştı. Ne şerit ne de yön kavramı kaldı burada." ifadeleri ile yaşanan durumu aktardı.

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle otogarlardan çıkışlar, İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlar ve özel araçların trafiğe çıkışı saat 13.00'e dek durduruldu. İçişleri ve Ulaştırma bakanları ile AFAD Başkanı İstanbul'a geldi. İBB Başkanı İmamoğlu, bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreye yaklaştığını belirterek, "Lütfen acil bir durum olmadıkça evinizden çıkmayın" dedi.

Mahmutbey'de onlarca araç TEM'de mahsur

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR

Kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.

Mahmutbey'de onlarca araç TEM'de mahsur

"NE ŞERİT NE DE YÖN KAVRAMI KALDI BURADA"

NTV ekibinden Baran Bila, Mahmutbey'den yaptığı canlı yayında şunları söyledi: "Kilometrelerce kuyruk var, yüzlerce araç kalmış durumda. Vatandaşlar saatlerdir mahsur kaldı. Yol da buz pistine döndü. Tuzlama çalışmaları yapılamıyor araç yığınından dolayı. Bazı noktalarda ağır tonajlı araçlar var. O araçlar rampalarda kaldığında durum daha da sıkıntılı bir hal alıyor. Araçların tamamen kontak kapattığı Beylikdüzü mevkiine ise bu tıkanıklıktan dolayı geçemiyoruz. Yolcuları da artık araçlardan inmiş olarak görüyoruz. Kimisi kilometrelerce yürümeyi göze alıyor. Bazı sürücülerse yoldan umutlarını kesip kontak kapattılar. TEM'de alışık olmadığımız görüntüler; kimisi de ters şeride geçip dönmeye çalıştı. Ne şerit ne de yön kavramı kaldı burada."

Beylikdüzü - Hadımköy girişinde de onlarca araç yolda kaldı. Bölgede mahsur kalan araçlar trafiği durdururken, geceyi oldukları yerde geçiren sürücülerin bekleyişi sürüyor.

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TEM Otoyolu, Mahmutbey, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Onlarca araç TEM'de mahsur kaldı, sürücülerin bekleyişi saatlerdir sürüyor - Son Dakika


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