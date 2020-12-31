Onlarca araç ve motor bulunan oto galeriye soruşturma - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde bir adreste çok sayıda plakasız araç ve araç motorunun görülmesi üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Hayrabolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan çalışma ile oto alım-satım yapan işyeri önünde ve çevresinde plakasız görülmesi üzerine iş yerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde 21 adet farklı marka ve model olan eski otomobil, 27 adet farklı marka ve model olan araç motoru, 3 adet pasaport (1 tanesi T.C vatandaşı,2 tanesi yabancı uyruklu), 31 adet farklı isimler üzerine düzenlenmiş araç ruhsatı, 14 adet farklı isimler üzerine düzenlenmiş araç plakası tespit edildi. Olayla ilgili işyerinin ruhsat sahibi Ö.K.'nin ifadesi alınıp serbest bırakılırken, İşyeri işletmecisi şüpheli olan C.K.'nin ise oto hırsızlığından cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ