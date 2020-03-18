Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı - Son Dakika

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Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı
6 saat önce
Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Onlarca araç Yüksekova yolunda mahsur kaldı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan onlarca araç, Yüksekova- Van karayolunda mahsur kaldı. Kar yağışının etkisini kaybetmesi ve karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken yol ise yeniden ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:27 Kaynak: İHA
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