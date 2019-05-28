Son Dakika Haberleri: Onlarca araçlık askeri konvoy sınıra yöneldi
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Onlarca araçlık askeri konvoy sınıra yöneldi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen 'Pençe' operasyonu kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden de sınıra askeri sevkıyat yapıldı.

Onlarca araçlık askeri konvoy sınıra yöneldi, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen 'Pençe' operasyonu kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden de sınıra askeri sevkıyat yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen kara harekatı nedeniyle Yüksekova ilçesinden de askeri konvoylar sınıra sevk edilmeye başlandı. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinden geçen askeri araçlar, Pençe operasyonu kapsamında sınıra doğru gitti.
(Metin Tek/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:01 Kaynak: İHA
Irak, Hakkari, Yüksekova, Güncel
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