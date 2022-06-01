ONLARCA ÇOCUĞUN BOĞULDUĞU KANALLARDA YÜZÜP, SOSYAL MEDYADA ÖLÜMÜNE MEYDAN OKUYORLAR - Son Dakika
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ONLARCA ÇOCUĞUN BOĞULDUĞU KANALLARDA YÜZÜP, SOSYAL MEDYADA ÖLÜMÜNE MEYDAN OKUYORLAR

01.06.2022 12:22
ONLARCA ÇOCUĞUN BOĞULDUĞU KANALLARDA YÜZÜP, SOSYAL MEDYADA ÖLÜMÜNE MEYDAN OKUYORLAR

ADANA ve Mersin'in Tarsus ilçesinde bazı gençler, her yaz onlarca çocuğun boğulduğu sulama kanallarına tehlikeli atlayışlar yapıp, yüzdükleri videoları sosyal medyada yayınlayarak birbirlerine meydan okuyor.

ADANA ve Mersin'in Tarsus ilçesinde bazı gençler, her yaz onlarca çocuğun boğulduğu sulama kanallarına tehlikeli atlayışlar yapıp, yüzdükleri videoları sosyal medyada yayınlayarak birbirlerine meydan okuyor. 'Ölümüne meydan okuyorum, ölümüne yüzelim' diyen gençlerin bu davranışları tepki çekiyor.

Yazın kavurucu sıcakların yaşandığı Adana ve Mersin'de alınan tüm önlemlere rağmen her yıl onlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kanallara girilmesinin önüne geçilemiyor. Özellikle kent merkezinden geçen kanalların çevresi tel örgülerle kapatılıp, 'Yüzmek tehlikeli ve yasak' yazılı uyarı tabelaları asıldı, polis ekipleri de sürekli bölgede devriye gezerek suya giren çocukları uyarıyor. Sadece Adana'da son 10 yılda çoğu çocuk, 200'ü aşkın kişi boğuldu.

TEHLİKELİ AKIM

Kanallarda tehlikeye aldırış etmeden yüzen gençler arasında, sosyal medyada meydan okuma akımı başladı. Adanalı ve Tarsuslu gençler, sulama kanallarına tehlikeli bir şekilde atlayış yaparak çektikleri video ile birbirlerine ölümüne meydan okuyor. Videolarda gençler, 'Ölümüne meydan okuyorum, ölümüne yüzelim', 'Gelin buradan atlayın da görelim', 'Ben suyun ayarlarıyla oynayan adamım', 'Kendine güvenen varsa boğmacasına yüzelim' '3 metrelik boyunla sana Tarsus'u yedirmeyiz?, 'Ben bu dünyaya bir kez geldim, bir daha rüşvet verseler gelmem', 'Her dakika sahnedeyiz' 'Adana ile başa çıkamazsınız?; 'Gelin buralarda yüzün' gibi ifadeler kullanarak bu tehlikeli durumu sürdürüyor. Bazı gençler ise videolarda kanalda yüzerken birbirlerini şaka amaçlı suya batırıp çıkarıyor.

'ÖLÜME YAKIN OLMASI EĞLENDİRİYOR'

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında yüzen İbrahim Demirbaş (14) sosyal medyada meydan okumaları izlediğini ve bu durumun hoşuna gittiğini söyledi. İlk etapta dostluk çerçevesi içinde herkesin birbirine meydan okuduğunu dile getiren Demirbaş, 'Biz Adana'da 81 ile meydan okuyoruz. Korkmuyoruz' diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Tarsus, Mersin, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ONLARCA ÇOCUĞUN BOĞULDUĞU KANALLARDA YÜZÜP, SOSYAL MEDYADA ÖLÜMÜNE MEYDAN OKUYORLAR - Son Dakika


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