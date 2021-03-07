Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

07.03.2021 12:41
Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, System.String[]

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 81 fanatik Yahudinin, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Yahudilerin öğleden sonra da Mescid-i Aksa'ya girişlerini sürdürmeleri bekleniyor.

Sabah ve öğleden sonra fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor.

İsrail, Yahudi, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika


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