Onlarca gemi Samsun açıklarında bekliyor - Son Dakika
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Onlarca gemi Samsun açıklarında bekliyor

23.07.2022 15:17

- Onlarca gemi Samsun açıklarında bekliyor Samsun Limanı'na demir atmayan onlarca gemi Karadeniz açıklarında bekliyor.

- Onlarca gemi Samsun açıklarında bekliyor

SAMSUN - Samsun Limanı'na demir atmayan onlarca gemi Karadeniz açıklarında bekliyor.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen gemiler, günlerdir Samsun Limanı açıklarında bekliyor. Gemilerin Samsun Limanı'nda değil de Karadeniz açıklarında beklemesi şehrin yüksek kesimlerinden gözlemlendi. Samsun açıklarında demirleyen gemilerin boy boy sıralanması, görsel açıdan da dikkat çekti.

Deniz Ticaret Odası yetkililerinden edinilen bilgiye göre; gemilerin Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle limana yaklaşamadığı ve o yüzden liman çevresinde demir attığı ifade edildi. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte gemilerin yavaş yavaş Samsun'daki limanlara gireceği bilgisine de ulaşıldı. Öte yandan liman içerisinde bazı gemilerin de yük boşaltma ve yüklemine başladığı da ifade edildi.

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Onlarca gemi Samsun açıklarında bekliyor - Son Dakika

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