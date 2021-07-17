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Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! - Son Dakika

Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!

17.07.2021 15:02

Niğde'de, ülkeye kaçak yollarla giren ve otoyol üzerinde duran TIR'dan inip yerleşim yerlerine dağılan düzensiz göçmenlerden 74'ü yakalandı. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, TIR şoförünün gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, diğer göçmenleri yakalamak için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Niğde- Ankara otoyolunun merkeze bağlı Yıldıztepe beldesi yakınlarında bir TIR'dan inen göçmenlerin ayrılıp farklı yönlere gittikleri ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

YERLEŞİM YERLERİNE DAĞILDILAR

Ekipler, olay yerinde ve çevresinde yaptığı araştırmada 67 YF 123 plakalı TIR'ın 16 MCF 83 plakalı dorsesinden inen kaçak göçmenlerin çevredeki yerleşim yerlerine dağıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda ekipler, TIR şoförü S.G ile 12 Pakistan ve 62 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

Niğde'yi karıştıran görüntü! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı

VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Niğde Valiliği'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Şu ana kadar 74 düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısları bölgeye getiren TIR'ın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."

Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!

Jandarma, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! - Son Dakika


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