Onlarca hastanın ölümüne neden olabilecek hırsızlık olayı, özel ekip tarafından ortaya çıkarıldı - Son Dakika
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Onlarca hastanın ölümüne neden olabilecek hırsızlık olayı, özel ekip tarafından ortaya çıkarıldı

6 saat önce

Ankara'da bir devlet hastanesinde, yoğun bakım ünitesine giden kabloları keserek çalan ve ünitede yatan onlarca hastanın ölümüne sebebiyet verebilecek hırsızlar, Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip tarafından adım adım izlenerek yakalandı.

Onlarca hastanın ölümüne neden olabilecek hırsızlık olayı, özel ekip tarafından ortaya çıkarıldı, System.String[]

Ankara'da bir devlet hastanesinde, yoğun bakım ünitesine giden kabloları keserek çalan ve ünitede yatan onlarca hastanın ölümüne sebebiyet verebilecek hırsızlar, Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip tarafından adım adım izlenerek yakalandı.


Başkentte 2019 yılı Kasım ayı ile 2020'nin Ocak ayları arasında bir devlet hastanesinde jeneratöre ve hastaneye enerji veren bakır kablolardan kesitler halinde 660 metre çalındığı tespit edildi. Hastane yönetimi durumu polise bildirince olayı, Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği devraldı. Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, yapılan kapsamlı çalışma ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.E., U.E. ve S.E. isimli zanlıları yakaladı. Özel ekip ayrıca çalınan kabloları satan K.K. ve İ.K. isimli şüphelileri de gözaltına aldı.


Onlarca hastanın ölümüne sebep olabilirlerdi


Zanlı S.E.'nin belirtilen hastanede elektrikçi olarak çalıştığı, elektrikten anladığı ve hastaneyi iyi bildiği tespit edildi. Hırsız S.E. jeneratörden gelen kabloları, arızanın hemen tespit edilmesinin mümkün olmayacağını bilerek kesitler halinde kestiği ortaya çıktı. Elektrik kesintisi yaşandığı bir anda hastane yoğun bakımı ile servis bölümleri böylece elektriksiz kalacaktı. Zanlı, üç ay boyunca kesitler halinde 660 metre kabloyu bu şekilde çalarak hastaneden çıkardı. Jeneratörden gelen kabloların uçlarının da görünmemesi için bantladı. O anlar ise hastanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastaneden kabloların götürülmesi işinde ise U.E. isimli zanlı S.E.'ye yardım etti. Kablolar Ankara'da elektrik malzemesi işi yapan K.K. ve İ.K. isimli zanlılara değerinin altında satıldı. S.E.'nin daha önce de başka bir iş yerinden kablo çalmaktan işlem gördüğü ve suçunu itiraf ettiği tespit edildi. Çalınan kablolardan 275 metre kablo ise ele geçirilerek hastaneye teslim edildi. S.E ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Hırsızlık Büro Amirliği, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
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