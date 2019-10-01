Onlarca huzurevi sakinine akvaryum gezisi

Yaşlılar Günü dolayısıyla Ankara'da bulunan 10 huzurevinden 100'e yakın yaşlı Nata Vega Outlet'te bulunan akvaryum gezdi.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Nata Vega Outlet'te gerçekleşen organizasyonda Ankara'nın çeşitli ilçelerinde bulunan huzurevlerinden gelen 100'e yakın yaşlı yemek yedikten sonra akvaryumu gezerek eğlendi. Akvaryumda ki canlıları hayranlıkla izleyen huzurevi sakinleri bolca hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi. - ANKARA