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Onlarca huzurevi sakinine akvaryum gezisi

1 saat önce

Yaşlılar Günü dolayısıyla Ankara'da bulunan 10 huzurevinden 100'e yakın yaşlı Nata Vega Outlet'te bulunan akvaryum gezdi.

Onlarca huzurevi sakinine akvaryum gezisi, System.String[]

Yaşlılar Günü dolayısıyla Ankara'da bulunan 10 huzurevinden 100'e yakın yaşlı Nata Vega Outlet'te bulunan akvaryum gezdi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Nata Vega Outlet'te gerçekleşen organizasyonda Ankara'nın çeşitli ilçelerinde bulunan huzurevlerinden gelen 100'e yakın yaşlı yemek yedikten sonra akvaryumu gezerek eğlendi. Akvaryumda ki canlıları hayranlıkla izleyen huzurevi sakinleri bolca hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi. - ANKARA

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
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