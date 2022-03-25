Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı - Son Dakika
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Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı

25.03.2022 19:14
Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı. Yangın ekiplerin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi 4514 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş araziye bırakılan onlarca iş makinesi lastiği henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Lastiklerden yükselen siyah dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese, çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, lastiklerden yükselen alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, daha sonra bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Uslu - Mert Gürenç/ İHA)

Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı
Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı
Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı
Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı
Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı
Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı
Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı
Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı
Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı
Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı
Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı

YORUMLAR
500
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı - Son Dakika


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