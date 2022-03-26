Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı - Son Dakika
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Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı

26.03.2022 03:44
Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı

Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı.

Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı. Yangın ekiplerin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi 4514 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş araziye bırakılan onlarca iş makinesi lastiği henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Lastiklerden yükselen siyah dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese, çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, lastiklerden yükselen alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, daha sonra bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Son dakika haberleri: Lastik yangını söndürüldü Son dakika haberleri: Lastik yangını söndürüldü 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kocaeli, Yangın, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı - Son Dakika


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