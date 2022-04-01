Onlarca İsraillinin toplandığı Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı önünde gerginlik yaşandı - Son Dakika
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Onlarca İsraillinin toplandığı Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı önünde gerginlik yaşandı

01.04.2022 01:45
Onlarca İsraillinin toplandığı Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı önünde gerginlik yaşandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Bab El-Amud (Şam Kapısı) kapısı önünde, Yahudi yerleşimcilerin Arap karşıtı sloganlar atarak toplanması gerginliğe neden oldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Bab El-Amud (Şam Kapısı) kapısı önünde, Yahudi yerleşimcilerin Arap karşıtı sloganlar atarak toplanması gerginliğe neden oldu.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, onlarca İsraillinin "Araplara ölüm" sloganları atarak Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı önünde toplandığını söyledi.

İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin toplanmalarına ilişkin herhangi bir engellemede bulunmazken onlara karşı toplanan Filistinli gençlere müdahale ederek birini gözaltına aldı.

Olay nedeniyle Şam Kapısı önünde gerginlik yaşandı.

İsrail'de bir hafta içinde 3 saldırı

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart arasında yaşanan 3 ayrı saldırıda toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. ???????

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe (27) olduğunu bildirmişti.???????

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Doğu Kudüs, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Onlarca İsraillinin toplandığı Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı önünde gerginlik yaşandı - Son Dakika


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