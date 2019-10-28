Son Dakika Haberleri: Onlarca kamyon atıklarını denize boşalttı
Son Dakika 3. Sayfa Onlarca kamyon atıklarını denize boşalttı

Onlarca kamyon atıklarını denize boşalttı

1 saat önce

- Onlarca kamyon atıklarını denize boşalttı Bartın'da yine aynı manzaraBARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Limanına teknelerden balık yüklemek için gelen kamyonlar atıklarını denize bırakarak çevre kirliliğine neden oldu.

- Onlarca kamyon atıklarını denize boşalttı

Bartın'da yine aynı manzara

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Limanına teknelerden balık yüklemek için gelen kamyonlar atıklarını denize bırakarak çevre kirliliğine neden oldu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçı teknelerini Tarlaağzı Limanında bekleyen kamyonlar atıklarını limanda denize boşalttı. Kısa süre içerisinde birçok kamyonun yaptığı atık boşaltma işleminin ardından Tarlaağzı Limanında deniz suyunun rengi değişti.

Vatandaşlar oluşan manzaraya tepki gösterirken, kamyonların boşaltma yaptığı anı cep telefonlarına kaydetti. Olayla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılırken, müdürlük teknik personeli tarafından deniz suyundan numune alındı.

Bartın'da geçtiğimiz aylarda da Kurucaşile ilçesinde limana yanaşan kamyon atığını denize boşaltmıştı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kamyonun bağlı olduğu firmaya, denize atık su bırakıldığı gerekçesiyle 18 bin 37 liralık idari para cezası kesilmişti.

Onlarca kamyon atıklarını denize boşalttı

Karadeniz, Amasra, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 07:01 Kaynak: İHA
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