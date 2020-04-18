Onlarca kamyon hafriyat obruğun ancak yarısını doldurabildi - Son Dakika
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Onlarca kamyon hafriyat obruğun ancak yarısını doldurabildi

6 saat önce

Bilecik'te dün 40 metre derinliğinde 80 metre çapında oluşan göçük sonrası adata bir obruk oluşurken, bu çukuru doldurmak için onlarca kamyon dünden bu yana hafriyat taşıyorlar.

Onlarca kamyon hafriyat obruğun ancak yarısını doldurabildi, System.String[]

Bilecik'te dün 40 metre derinliğinde 80 metre çapında oluşan göçük sonrası adata bir obruk oluşurken, bu çukuru doldurmak için onlarca kamyon dünden bu yana hafriyat taşıyorlar. Kamyonlarla yakın bir dağdan alınan hafriyatlarla doldurulmaya çalışılan obruğun ancak yarısını doldururken, tamamen dolması için yüzlerce kamyon hafriyat gerektiği öğrenildi.


Dün Bilecik ile Bozüyük ilçesi arasında yer alan Kurtköy'de yapımı devam eden ve bittiğinde Bilecik-Bozüyük arasındaki mevcut YHT mesafesini ve ulaşım süresini kısaltacak olan tünel çalışmasında göçük meydana geldi. Yaşanan göçükte büyük bir obruk meydana gelirken, bu çukuru doldurmak için dünden beri onlarca kamyon çukurun meydana geldiği yerin 2 kilometre ilerisindeki bir dağdan devamlı hafriyat taşırken, bir günde ancak obruğun yarısı doldurulabildi.


"Malzemelerimizi kurtarmaya çalıştık ama cesaret edemedik"


Oluşan göçüğün 2 metre gerisinde evi olan ve ayrıca arsanın da sahibi olan Asım Taş, "Evin önü tarlamız olduğundan devamlı malzemelerimiz oluyor, onları söküp takıyoruz. Yani bu olaydan ramak kala kurtulduk. Parçalarımız takacaktık bu olay yaşanmadan. Takmadık sonra vazgeçtik başka işlerimiz vardı onlarla uğraşıyorduk. İşlerim bitince çıktım oradan, 3-5 dakika geçmeden oğlum 'baba çok büyük gürültü oldu evin ön tarafı göçtü' dedi. Ben de zannettim ki evin balkon tarafı göçtü. Baktık büyük çukuru oluştu. Daha sonra çukur daha da büyümeye başladı. Daha sonra malzemelerimizi kurtarmaya çalıştık ama cesaret edemedik. Daha sonra bütün malzemelerimizi içine aldı tabi. Sıkkalarım gitti, pulluklarım gitti, ot biçme makinelerim gitti, toplama makinelerim gitti tek katlı konteyner vardı o gitti onun içinde bir sürü malzemelerimiz vardı onlar gitti. Tamirat yapmak için bıçkı motorlarımızın hepsini çukur içine aldı" dedi.


"Tarlada bezelye ekiliydi"


Çöken yerde bezelye tarlası olduğunu anlatan Taş, "Şuanda tarlada bezelye ekiliydi. Şuan oda gitti tabi ki . Çukurun oluştuğu yerin 3 metre yanında YHT tünel inşaatı vardı, tünel çökünce bizim tarladaki toprak araya kaydığını söylediler bize. Şans eseri ölen veya yaralanan olmadı, buna şükür" dedi.


"Can kaybına uğramadığımız için sevinçliyiz mutluyuz"


Tarla sahibi Asım Taş'ın oğlu Erhan Taş ise, olay sırasında evin balkonunda olduğunu ve olayı an ve an gördüğünü anlatarak, "Tam anlamıyla bir tesadüf oldu, benim balkonda oturup olayı ilk anından beri görmem. Sonradan babama haber verdim ve yani çok kötü bir badire atlattık diyebilirim sizlere. Sonrasında tabi yetkili arkadaşlar geldi biz bu olayın neden kaynaklandığını bilmiyorduk. Sonra dediler ki 'tünelde göçme oldu, bu tünel göçtükten sonra bu toprak kayma olayı meydana geldi' dediler. 8 yaşında bir oğlum var sürekli orada oynuyor. Biraz önce babam da bahsetti bizim orada çiftçilikle uğraştığımız için zirai aletlerimiz var yani zirai aletleri takıyor olurken olabilirdi, o esnada göçebilirdi. Sonrasında tabi biz can kaybına uğramadığımız için sevinçliyiz mutluyuz yani" dedi.


"2 araba büyüklüğünde bir göçük oluştu ilk etapta"


Olay anını anlatan Erhan Taş ise, "İki araba büyüklüğünde bir göçük oluştu ilk etapta sonra su sesi ile beraber farklı bir ses duymaya başladım ben. Bu bir doğa felaketi yani önlem alabilecek bir pozisyon bir önlem yok. Biz sadece izlemekle yetindik bu olayı. Yani bu iki araba büyüklüğündeki çukur zamanla büyüdü ve bir obruk haline dönüştü. Yani biz bu olayı yaşadığımız için veya kendi arazimizde olduğu için üzüldük" dedi.


Öte yandan yetkililer, bu çukurun 3 günde ancak dolacağını söylediler. - BİLECİK

Bilecik, Çukur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:23 Kaynak: İHA

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