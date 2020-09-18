Onlarca kasa alkollü içecek yola saçıldı - Son Dakika

Onlarca kasa alkollü içecek yola saçıldı

İSTANBUL - Silivri plaj yolunda alkollü içecek dağıtımı yapan kamyonetin bir anda kapağının açılması sonucu onlarca kasa alkollü içecek yola saçıldı.

Olay, Silivri Selimpaşa plaj yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü içecek dağıtımı yapan bir kamyonet seyir halindeyken arka kapağı bir anda açıldı. Kapağın açıldığını fark eden sürücü hemen aracı durdurdu. Bu sırada onlarca kasa alkollü içecek yola saçıldı.