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Onlarca kişinin yaralandığı düğün için polis, kavga önlemi almış (2) - Son Dakika

Onlarca kişinin yaralandığı düğün için polis, kavga önlemi almış (2)

06.02.2022 20:06
Onlarca kişinin yaralandığı düğün için polis, kavga önlemi almış (2)

40'TAN FAZLA KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU, 1 KİŞİYE ADLİ İŞLEM UYGULANDI Sakarya'nın Erenler ilçesinde S.K. ile S.Ö.'nün düğününe gelen iki grup arasında çıkan ve 30'dan fazla kişinin yaralanmasına neden olan kavganın ardından polis, 40'tan fazla kişinin ifadelerine başvurdu.

40'TAN FAZLA KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU, 1 KİŞİYE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Sakarya'nın Erenler ilçesinde S.K. ile S.Ö.'nün düğününe gelen iki grup arasında çıkan ve 30'dan fazla kişinin yaralanmasına neden olan kavganın ardından polis, 40'tan fazla kişinin ifadelerine başvurdu. İsmi öğrenilemeyen bir kişi hakkında 'Polise mukavemet' suçundan adli işlem uygulandı. Bu kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Erenler, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Onlarca kişinin yaralandığı düğün için polis, kavga önlemi almış (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Onlarca kişinin yaralandığı düğün için polis, kavga önlemi almış (2) - Son Dakika
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