Yüzlerce kişiyi dolandıran emlak şirketinin Kadıköy'deki ofisine polis baskını - Son Dakika
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Yüzlerce kişiyi dolandıran emlak şirketinin Kadıköy'deki ofisine polis baskını

10.01.2023 13:32

Yüzlerce kişiyi dolandıran emlak şirketinin Kadıköy'deki ofisine polis baskını İstanbul genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir emlak şirketinin merkezine polis ekipleri baskın düzenledi.

Yüzlerce kişiyi dolandıran emlak şirketinin Kadıköy'deki ofisine polis baskını

İSTANBUL - İstanbul genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir emlak şirketinin merkezine polis ekipleri baskın düzenledi. Şirketin Kadıköy'de bulunan merkez ofisine gelen polis ekipleri, ofis içerisinde bulunan evraklara ve mali kayıtlara el koydu. Şirkette bulunan personeller ise gözaltına alındı.

İstanbul genelinde yaklaşık 200 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen bir gayrimenkul firmasının Kadıköy'de bulunan ofisine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Şirketin genel merkezine düzenlenen baskında, şirketin mali kayıtları ve evraklarına incelenmek üzere el koyuldu. Şirket çalışanları ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şirketin, aynı devremülkü onlarca kişiye sattığı iddia edildi.

"Hepsi telefonlarını kapatıp kaçmışlar"

Mağdur olduğunu söyleyen Sabahattin Balkaya, "Beni Yalova'da bir termal siteye günü birlik davet ettiler biz de gittik, gitmez olaydık. Akşam bize sunum yaptılar, devremülk tanıtımı yaptılar. Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. İstanbul'a geldiğimde beni Mecidiyeköy'deki bürolarına çağırdılar. Siz yanlış bir işlem yapmışsınız biz bunu düzeltelim dediler. Aynı şirket, aynı eleman hepsi. Bana 5 tane dosya değiştirttiler. Ben bu insanları avukata verdim, avukat da onlardan yana. Benim şu anda bir milyon liraya yakın zararım var. Dolar ve Euro 8-9 civarı iken bu dolandırıcılara 450 bin lira bunlara para kaptırdım. Şuanda baskından önce hepsi kaçmışlar, telefonları kapalı" dedi.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüzlerce kişiyi dolandıran emlak şirketinin Kadıköy'deki ofisine polis baskını - Son Dakika

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