Onlarca Lastiği Dakikalar İçinde Böyle Çaldılar
14 dakika önce
İstanbul Beylikdüzü'nde sabaha karşı minibüsle gelen hırsızlar, kepengini kırdıkları bir iş yerindeki onlarca lastiği dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı.
İstanbul Beylikdüzü
'nde sabaha karşı minibüsle gelen hırsızlar, kepengini kırdıkları bir iş yerindeki onlarca lastiği dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz 12 Aralık Çarşamba
günü saat 06.50 sıralarında Beylikdüzü'nde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı şapkalı bir grup hırsız minibüsle lastik satışı yapan bir iş yerine geldi. Dışarıda kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar daha sonra kepengin bir bölümünü kesti. Kendileri ve çalacakları lastiklerin geçeceği şekilde kepenkte delik açan hırsızlar daha sonra içeriye girerek soyguna başladı. Hırsızlar birer ve üçerli olmak üzere aldıkları lastikleri dışarıdaki suç ortaklarına vererek iş yerini dakikalar içerisinde boşalttı. Lastikleri bitiren hırsızlar daha sonra iş yerindeki diğer maddi varlıklara yöneldi. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:41 Kaynak: İHA
Benzin ve Motorine Zam Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Belli Oldu
Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı!
Brezilya'dan Gelen Teklifleri Reddeden Vagner Love, Beşiktaş'ta Kalma Kararı Aldı