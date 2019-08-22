Son Dakika Haberleri: Onlarca leylek yağmurun dinmesini belledi...Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi
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Onlarca leylek yağmurun dinmesini belledi...Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi

11 dakika önce

Onlarca leylek yağmurun dinmesini belledi.

Onlarca leylek yağmurun dinmesini belledi...Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi

Ümraniye'de göçe mola verip çatıda beklediler

İSTANBUL - Ümraniye üzerinde göç eden leylek sürüsü, şiddetli yağmur nedeniyle göç yolculuklarına mola vererek binaların çatısında yağmurun dinmesini bekledi. Göçlerine yağmur molası veren leylek sürüsü havadan görüntülendi. Öte yandan leyleklerin molada rahatsız olmaması için Ümraniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de leylek nöbeti tuttu.

Ümraniye üzerinde göç eden leylek sürüsü, yağan şiddetli yağmur nedeniyle yolculuklarına mola vermek zorunda kaldı. Binaların çatısına konan onlarca leylek yağmurun dinmesini bekledi. Göç yolculuklarına mola veren leyleklerin çatıda beklemesi görenleri mest etti. Öte yandan, Ümraniye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri leyleklerin verdiği molada rahatsız olmamaları için leylek nöbeti tuttu. Zabıta ekipleri, apartmanın etrafında leylekler için hazır bekledi.

Göçe yağmur arası vererek çatıda bekleyen leylek sürüsü drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde onlarca leylek çatıda bekliyor. Leyleklerin rahatsız olmamaları için zabıta ekipleri de hazır bekliyor. Leyleklerin çatıda beklediği anlar görenleri mest etti.

Ümraniye, Zabıta, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:38 Kaynak: İHA
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