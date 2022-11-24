Mobilya denince akla orası geliyor! İşte İnegöl'le ilgili bilinmesi gerekenler

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Mobilya mağazalarıyla ün salmış Bursa'nın İnegöl ilçesi rağbet görmeye devam ediyor. Evini, ofisini veya bahçesini yeni mobilyalarla değiştirmek isteyenler birçok mobilya markasının üretim tesisinin yer aldığı İnegöl'ü tercih ediyor.

İnegöl'de geniş ürün yelpazesini uygun fiyata sunan pek çok firma bulunuyor. "İnegöl'de mobilya nereden alınır?" diyenler için firmaları derledik.

GÜNDOĞDU MOBİLYA

İnegöl'de mobilya alınabilecek ilk yerlerden birisinin Gündoğdu Mobilya firması olduğunu söyleyebiliriz. Mobilya sektöründe 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Gündoğdu'nun genel merkezi Trabzon'da olmasına rağmen İnegöl mobilya markaları arasında adından sıkça söz ettiriyor. Online satış mağazasında olduğu gibi fabrika satış mağazalarında da birçok ürünü bulmanız mümkündür. Hem ürün çeşitliliğinin fazla olması hem de oldukça makul fiyatlarla ticaret yapması; markanın güvenirliliğini arttırmıştır. Gündoğdu Mobilya bünyesinde bulunan ürün fiyatları şu şekildedir:

Koltuk takımları 7.990 TL'den, Köşe Takımları 4.490 TL'den, Yatak Odası Takımları 14.765 TL'den, Yemek Odası Takımları 8.950 TL'den, Genç Odası Takımları 9.790 TL'den, Yatak Setleri 4.750 TL'den, Mutfak Masası Takımları 4.305 TL'den, Düğün Paketleri ise 29.990 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

CADDE YILDIZ

Bursa İnegöl'de mobilya mağazası bulunan Cadde Yıldız sektöründe 30. yılını doldurmuş güvenilir markalardan biridir. Çünkü marka, güvenli alışveriş için gerekli olan tüm alt yapıya sahiptir. Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu Cadde Yıldız'da her tarzda mobilyayı bulmanız mümkündür. Cadde Yıldız bünyesinde bulunan ürünlerin fiyatları şu şekildedir:

Koltuk Takımları 12.450 TL'den, Köşe Takımları 7.300 TL'den, Yatak Odası Takımları 11.990 TL'den, Yemek Odası Takımları 11.300 TL'den, Genç Odası Takımları 8.390 TL'den, Yatak Setleri 4.540 TL'den, Düğün Paketleri 47.690 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

BELLONA

25 yılı aşkın süredir faaliyetlerine devam eden Bellona her yıl tasarımlarına bir yenisini ekliyor. Mobilyanın yanı sıra aksesuar satışı da yapan Bellona'nın ürün yelpazesi oldukça geniş. Koltuk takımından genç odasına kadar birçok ürünü Bellona'da bulmanız mümkündür.

Bellona bünyesinde bulunan ürünlerin fiyatları şu şekildedir:

Koltuk Takımları 11.995 TL'den, Köşe Takımları 6.999 TL'den, Yatak Odası Takımları 15.193 TL'den, Yemek Odası Takımları 12.681 TL'den, Genç Odası Takımları 8.999 TL'den, Yatak Setleri 4.059 TL'den (tahmini) başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

İNEGÖL MOBİLYA

Adından da anlaşılacağı üzere İnegöl'de mobilya üretimi faaliyetlerine devam eden İnegöl Mobilya; yapmış olduğu tasarımları ve ürün gruplarıyla dikkat çekiyor. Birçok kategoride mobilya üretimi yapan İnegöl Mobilya'nın konsept anlayışı ürünlerini oldukça şık kılıyor.

Cadde Yıldız bünyesinde bulunan ürünlerin fiyatları şu şekildedir:

Koltuk Takımları 13.600 TL'den, Köşe Takımları 15.620 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır. İnegöl Mobilya'nın yemek odası ve yatak odası kategorileri bulunmaktadır. Ancak ürünleri belli bir takım halinde olmayıp parça satışı yapıldığı için fiyat bilgilerini net olarak paylaşmamız mümkün değildir.