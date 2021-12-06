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Onlarca öğrenci bir araya geldi, yaptıkları takdir topladı - Son Dakika

Onlarca öğrenci bir araya geldi, yaptıkları takdir topladı

06.12.2021 13:31

Onlarca öğrenci bir araya geldi, yaptıkları takdir topladı Sivas'ta bir araya gelen üniversite öğrencileri köy çocuklarının daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri için köy okulunu boyayarak tadilat yaptı Sivas'ta bir araya gelen üniversite öğrencileri köy çocuklarının daha iyi bir ortamda...

Onlarca öğrenci bir araya geldi, yaptıkları takdir topladı

Sivas'ta bir araya gelen üniversite öğrencileri köy çocuklarının daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri için köy okulunu boyayarak tadilat yaptı

SİVAS - Sivas'ta bir araya gelen üniversite öğrencileri köy çocuklarının daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri için köy okulunu boyayarak tadilat yaptı.

Sivas'ta faaliyet gösteren ve üniversite öğrencilerinden oluşan bir topluluk renkli projelere imza atıyor. Bu kapsamda bir araya gelen yaklaşık 45 öğrenci Yıldızeli ilçesine bağlı Aşağı Nevruz Köyünde bulunan köy okulunu boyadı. 14 kişilik mevcuda sahip İlkokulda okul duvarları rengarenk boyanarak üzerlerine çizimler yapıldı. Soğuk hava şartlarına rağmen üniversite öğrencileri okulu adeta baştan inşa etti. Tadilat ve tamirat işerini de yapan öğrenciler geride rengarenk bir köy okulu bıraktı. Gönüllü öğrenciler proje ile köydeki öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim almalarını amaçladı. Öte yandan topluluk gönüllüleri yoruldukları yerde kendi moral ve motivasyonlarını da yükseltmek için çeşitli oyunlar oynadı.

Çocuklara güzel bir okul vermeyi amaçlıyorlar

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve topluluk koordinatörü Deniz Gölbaşı, "Bugün Yıldızeli'nin Aşağı Nevruz köyündeyiz. Burası okul koşulları açısından çok ciddi anlamda boyası badanası açısından sıkıntılıydı. O yüzden bu okulu seçtik. Şu an köy okulunu boyuyoruz tadilat yapacağız. Öğrencilere daha mutlu olacakları resimlerle dolu güzel bir okul vermek istiyoruz. Bize özellikle Sivas esnafı ciddi anlamda destek veriyor. Öğrenciler birçok esnaftan boya istiyorlar. Onlarda gerçekten öğrencileri kırmadan gönüllü olarak malzemeleri ücretsiz tedarik ettiler. Aynı zamanda ulaşımımız içinde Belediye bize çok destek oluyor. Öğrencilerin öğle ve akşam yemeklerinde de bize destek olan lokantalarımız var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sabah geldiğimizde duygulandık"

Topluluk üyesi Dilber Çalışkan, "Çocuklara daha güzel bir ortam sağlayabilmek için, onlara güzel bir okul sunmak için şu an buradayız okul boyuyoruz birlikte. Sabah geldiğimizde çok kötü durumdaydı. Arkadaşlarımız duygulandı. Üzüldük açıkçası. Ama güzel olacak. Çocuklarda çok sevindiler. Güzel bir şekilde onları sevindirmeye çalıştık" diye konuştu.

" Elimizden geleni yapacağız"

Ömer Aliko ise, " Aşağı Nevruz köyündeyiz. Burada şuanda öğrencilerin sınıflarını renklendiriyoruz. Şuan boya aşamasındayız daha sonra üzerlerine çizimler yapacağız. Çocuklara burayı daha yaşanabilir hal alması için elimizden geleni yapacağız. Kendi aramızda da oyunlar oynuyoruz. Hepimiz üniversite öğrencileriyiz. Bu yaptığımız işlerde aslında çok bilgimiz yok. Bir yerde modumuz düşüyor. Moral ve motivasyonumuzu yükseltmek için oyunlar oynayıp kendi motivasyonumuzu yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

Onlarca öğrenci bir araya geldi, yaptıkları takdir topladı
Onlarca öğrenci bir araya geldi, yaptıkları takdir topladı
Onlarca öğrenci bir araya geldi, yaptıkları takdir topladı
Onlarca öğrenci bir araya geldi, yaptıkları takdir topladı

Üniversite, Yıldızeli, Sivas, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Onlarca öğrenci bir araya geldi, yaptıkları takdir topladı - Son Dakika


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