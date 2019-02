Çoğu Rus ve Kazakistan petrolüyle dolu 41 milyon varili taşıyan petrol gemilerinin İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki kuyruklarda takılı kaldı.Çarşamba günü İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmek isteyen 55 geminin kuyrukta takılı kaldığını bildirdi. Açıklamaya göre, gemilerde çoğu Rus ve Kazakistan petrol dolu 41 milyon varil yer aldı. İçlerinde 38.7 milyon varil petrol bulunan 51 gemi de salı günü kuyrukta kalmıştı.Karadeniz'den ayrılan tankerlerin boğazda ortalama bekleme süresi 16 gün. Bu süre 2014'ten beri en yüksek bekleme süresi. Normalde en fazla 5-6 gün bekleniliyordu. Bekleme süresindeki artışın başlıca sebebi ise eylül ayında Türkiye'nin boğazlardan geçişe yönelik getirdiği yeni kurallar. Gemilerin büyük kısmına geçiş sırasında römorkörlerin eşlik etmesi isteniyor.İstanbul ve Çanakkale boğazları Karadeniz üzerinden Rus petrolünün ana sevkiyat güzergahı. Boğazlar aracılığıyla her yıl 120 milyon ton petrol ve petrol ürünü sevkiyatı yapılıyor. Boğazların kapatılması Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan'dan petrol sevkiyatında aksamalara neden oluyor. Boğazlardaki kuyruk, petrolün yanı sıra tahıl sevkiyatını da olumsuz etkiliyor.The post Onlarca petrol gemisi İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki kuyruklarda takılı kaldı appeared first on Enerji Enstitüsü