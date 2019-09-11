Son Dakika Haberleri: Onlarca şeftali kasasının altında kaldı
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Onlarca şeftali kasasının altında kaldı

47 dakika önce

Ankara Toptancı Hali'nde onlarca şeftali kasasının üzerine devrilmesiyle şeftalilerin altında kalan şahıs, hafif yaralandı.

Onlarca şeftali kasasının altında kaldı, System.String[]

Ankara Toptancı Hali'nde onlarca şeftali kasasının üzerine devrilmesiyle şeftalilerin altında kalan şahıs, hafif yaralandı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.


Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Toptancı Hali'nde meydana geldi. Hal'de bir iş yerinde çalışan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir işçi, şeftali kasalarını dizdiği sırada arkasında bulunan onlarca şeftali kasası aniden işçinin üzerine devrildi. Onlarca kasa şeftalinin altında kalan şahıs, hafif yaralandı. Şahsın, kilolarca şeftalinin altında kaldığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. - ANKARA

Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:10 Kaynak: İHA
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