Onlarca yavru köpeği yol kenarına attılar - Son Dakika

Onlarca yavru köpeği yol kenarına attılar

KARS - Kars'ta onlarca yavru köpek, anneleriyle birlikte yola bırakıldı. Annelerinin toprağı kazarak yuva yaptığı yavru köpekler bir an evvel hayvan barınağına alınacağı günü bekliyor.

Yaklaşan kış öncesi eski Kars- Göle karayoluna sahipleri tarafından köylerden getirilerek bırakılan onlarca yavru köpek ve anneleri ilgi bekliyor. Kentte havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta da zorlanacak olan yavru köpeklerin araç altında kalarak hayatlarını kaybetmesi de an meselesi, bölgeye gezmeye giden vatandaşların araçların önüne çıkan onlarca yavru köpek ezilme tehlikesi yaşıyor.

"Biran evvel hayvan barınağına götürülmeleri gerekiyor"

Yavru köpekleri görünce şaşırdığını ifade eden Adem Alp, "Yol üzerinde yaklaşık 30'a yakın yavru köpek var. Soğuk havalar başladı. Tabi ki bu yavrular yiyecek bulmakta zorlanacakları bir alandalar. Yetkililerin biran önce hayvanları köpek barınağına götürmeleri ve barınakta bakmaları gerekiyor. Aksi takdirde birkaç gün sonra burada hiçbir şekilde bu yavru hayvanları göremeyeceğiz" dedi.

"Köylerden getirip bırakıyorlar"

Köpeklerin köylerden getirilerek şehir merkezine uzak yerlere bırakıldığına dikkat çeken Alp, "Üzücü bir durum, köylerden getirip dişi hayvanları atıyorlar. Kısırlaştırmamış hayvanları bırakıyorlar yavrularıyla birlikte, hayvanlarda doğada bulabildikleriyle yaşamaya çalışıyorlar. Umarız biran önce bunlarda barınağa götürülür ve bu hayvanlarda kurtarılmış olur" diye konuştu.

Öte yandan piknik yapanların ve avcıların yoğunlukta kullandığı Dereiçi yolunda kaderlerine terk edilen yavru köpeklerin biran evvel anneleriyle birlikte alınarak hayvan barınağına götürülmesi gerekiyor.