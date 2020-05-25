Onlarca yunus İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti - Son Dakika
Onlarca yunus İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti
DENİZ trafiğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Boğazı yunuslara kalırken, öğleden sonra Boğaz'da çok sayıda yunus görüntülendi.
DENİZ trafiğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Boğazı yunuslara kalırken, öğleden sonra Boğaz'da çok sayıda yunus görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul Boğazı yunuslara kaldı. Öğleden sonra Emirgan sahilinde, Boğaz'dan geçen yunuslar görüntülendi. Onlarca yunus Boğaz'da yüzerken martılar da yunuslara eşlik etti.
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26.05.2020 00:09:49. #1.13#
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