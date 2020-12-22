Onlarcasını öldürüp Bursa ormanlarına attılar - Son Dakika

Balıkesir'den getirilip Bursa'nın Mustafakemalpaşa ormanlarına bırakılan köpekler ortalığı karıştırdı. Zehirlenerek öldürüldüğü sanılan köpeklerle ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki ormanlık alana atılan 50'ye yakın köpek, ilçede büyük bir tepki çekti.

Kırsal Alpağut Mahallesi'nin yakınındaki ormanlık alana bırakılan ve zehirlendiği anlaşılan köpeklerin bir kısmı zehrin etkisini etkilenmeyerek bölgede dolaşmaya başladı. İnsanların geldiğini gören bazı köpekler bölgeden kaçarken bazıları da açlıktan ölü diğer köpekleri yemeye başladı. Hastalık oluşmaması adına ölen köpekler gömüldü ve diğerleri de bakım altına alındı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ekipleri ve Mustafakemalpaşa Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede yapılan araştırmaya Bursa Doğa Koruma Milli Şube Parklar Müdürlüğü de dahil oldu. Soruşturma kapsamında gömülen köpekler gömüldükleri yerlerden çıkarılarak çipleri okutuldu. Balıkesir'den getirildiği anlaşılan köpeklerin ne zaman, kim tarafından getirildiğinin belirlenmesi için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. - BURSA