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Onlardan geriye sadece anı yüklü eşyaları kaldı

11 dakika önce

Onlardan geriye sadece anı yüklü eşyaları kaldı Kızılay 7 yıl önce kapanan huzur evi sakinlerinden kalan eşyaları özenle koruyor Özümüt : Misafirlerimizin anılarına sahip çıkıyoruzBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türk Kızılayı bünyesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 7 yıl önce...

Onlardan geriye sadece anı yüklü eşyaları kaldı
Kızılay 7 yıl önce kapanan huzur evi sakinlerinden kalan eşyaları özenle koruyor
Özümüt : Misafirlerimizin anılarına sahip çıkıyoruz
BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türk Kızılayı bünyesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 7 yıl önce kapatılan Yaşlı Konuk Evi'ndeki eşyalar sahiplerinin anılarını yaşatmaya devam ediyor.
Türk Kızılay'ı Bandırma Şube Başkanlığı tarafından 5 Temmuz 2012 tarihinde Bandırma'da hizmet veren Yaşlı Konuk Evi'nin kapatılması ardından burada kalan yaşlıların geride bıraktıkları eşyalarına özenle bakmayı sürdürüyor. Türk Kızılayı Bandırma Şube Başkanı Halil Özümüt aralarında yüzlerce yıllık tarihe sahip madeni ve kağıt paralar, kılıçlar, daktiloların da bulunduğu yaklaşık yüz parça eşyayı Türk Kızılay'ı Bandırma Şubesi'ne ait Öğrenci Yurdu olarak kullanılan binanın giriş katında sergilediklerini ifade etti.
Türkiye genelinde huzur evlerinde bakım hizmeti vermeye 1984 yılında açılan Bandırma Huzurevi ile başlayan Türk Kızılay'ı, yaklaşık 7 yıl önce Bandırma'daki Yaşlı Konuk Evi'ni konaklayan kişi sayısı 5'e kadar düştüğü için kapattı. Huzur Evi'nde kalan yaşlı kişilerden aylık 600 lira ücret alınırken devletin huzur evleri için hazırladığı yönetmelikte 3 doktor, 3 hemşire ve hasta bakıcı bulunmasını zorunlu tutması nedeniyle bu yükü kaldırmaya gücü kalmayan Kızılay Bandırma Şubesi yetkilileri huzur evini 5 Temmuz 2012 tarihinde kapattı.
Günümüzde Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Aşevi olarak hizmet veren binanın zemin katında geçmiş tarihlerde Bandırma Huzur Evi'nde ikamet eden yaşlı kimselerden kalan eşyaların özenle korunarak sergilendiğini ifade eden Bandırma Kızılay Şube Başkanı Halil Özümüt, "Uzun yıllardan beri Türk Kızılay'ı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Konuk Evi'mizde kalan vatandaşlarımızın eşyalarını ve Kızılay'a bağışlanan mülklerden çıkan eşyaları burada ufak bir müze şeklinde sergiliyoruz. İhsaniye Mahallesi'nde Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu olarak kullandığımız binamızda bir vefa örneği göstererek önceki yıllarda huzurevinde kalanların eşyalarından oluşan bir müze oluşturduk. Bu eşyaların arasında tarihi önemi yüksek kılıçlar, paralar, sobalar, daktilo modelleri, eski dönemlere ait bakır ve alüminyum kepçe ve tencereler, ütüler ve onlarca eşya bulunuyor. Kızılay, Allah rızası için hizmet veren bir kurumdur" dedi.
Onlardan geriye sadece anı yüklü eşyaları kaldı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:03 Kaynak: İHA
Bandırma, Kızılay, Yerel
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