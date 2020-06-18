Eurosport’ta Mats Wilander, Alexei Popyrin ve Patrick Mouratoglou,geçtiğimiz gün bir araya geldiler.

Mouratoglou; Serena Williams ile Coco Gauff’a dair demeçler verdi.

“Coco, henüz 16 yaşında. Fakat birkaç hafta önce Delray’de yaptığı konuşma sırasında sanki 45 yaşındaymış gibiydi. Bambaşka bir karaktere bürünmüştü. Serena ise her zamanki gibi tüm dünyayı sırtlanıp çözümler üretmeye çalıştı. Onun ailesi siyah-beyaz kavgalarında büyük yaralar almıştı. Bu nedenle bu işlere karşı çok daha hassas biri.”

‘İkisi de inanılmaz bir liderlik örneği sergilediler. Biri 16 yaşında fakat devlet liderleri kadar iyi fikir üretiyor, diğeri ise her zamanki gibi önderlik ediyor. Onlarla gurur duyuyorum!’

“Coco’nu babasıyla bir gün Delray’de yemek yiyordum. Bana kafenin karşısındaki bir yolu gösterdi. O yolun geçmişte siyahlar için yasak olduğunu söyledi. Bu en az 30 yıl önce yaşanan bir şeydi. Fakat aradan 30 yıl hatta tüm bu olaylardan birkaç asır geçti ama işle hâlâ aynı.”

“Bence bütün bu protesto sürecine dahil olma durumu yok. Demek istediğim, dünyada insan kimliğinde olan her birey, bu kadar berbat bir olay karşısında asla sessiz kalmamalı.”