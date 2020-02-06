Onlarsız da yaşayabileceğimiz 10 iç organımız hangisi? - Son Dakika
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Onlarsız da yaşayabileceğimiz 10 iç organımız hangisi?

6 saat önce

Vücudumuz muazzam bir makine. Bazı parçalar öyle önemli ki yedeği bile mevcut. Öte yandan bazı organların işlevi bile tam belli değil. İşte 'Olmasa da olur' diyebileceğiniz iç organlar..

Onlarsız da yaşayabileceğimiz 10 iç organımız hangisi?, System.String[]

İnsan vücudunun işleyişi bilim insanlarını asırlar boyunca şaşırtmayı başardı. Geliştirilen yeni teknolojiler, ilaçlar ve yöntemler ile vücudumuz artık eskisinden daha da dayanıklı ve birçok zorluğa rağmen hayatta kalıp yaşamımızı sürdürmemiz mümkün.


Vücudumuzda 600 kas, 206 adet kemik, binlerce tendon ve çok sayıda organ bulunuyor. Birçok iç organ yaşamımız için hayati önemde ancak bazıları var ki onlarsız da hayatta kalmak mümkün. Bu organlardan bazıları neredeyse tamamen gereksiz denebilecek düzeyde bazılarının yokluğu ise bir takım takviyelerle geçiştirilebiliyor.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:55 
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