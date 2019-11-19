Son Dakika Haberleri: 'Önlem alınmazsa Avrupa genç kayıp bir mülteci nesliyle karşı karşıya kalır'
Son Dakika Dünya 'Önlem alınmazsa Avrupa genç kayıp bir mülteci nesliyle karşı karşıya kalır' - Son Dakika Dünya

'Önlem alınmazsa Avrupa genç kayıp bir mülteci nesliyle karşı karşıya kalır'

6 saat önce

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), kıtaya iltica eden genç nüfusun uyum sürecinde "büyük sorunlar" yaşandığını belirterek sığınma başvurunda daha hızlı davranılması ve barınma sorunu için yatırım yapılması gerektiğini açıkladı.

'Önlem alınmazsa Avrupa genç kayıp bir mülteci nesliyle karşı karşıya kalır', System.String[]

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), kıtaya iltica eden genç nüfusun uyum sürecinde "büyük sorunlar" yaşandığını belirterek, sığınma başvurularında daha hızlı davranılması ve barınma sorunu için yatırım yapılması gerektiğini açıkladı.


FRA özellikle 16-24 yaş arasındaki gençlerin kritik noktada olduğunu ve son üç senede 2 milyon mülteciye kapı açan AB'nin "kayıp bir nesille" karşı karşıya kalma riski taşıdığının altını çizdi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:49 
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