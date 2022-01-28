Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi

28.01.2022 14:55

Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi Elazığ'da hiçbir önlem almadan çatıda biriken karları temizleyen bir vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da hiçbir önlem almadan çatıda biriken karları temizleyen bir vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Elazığ'da günlerdir süren kar yağışının durmasıyla birlikte bazı vatandaşlar çatılarda biriken karı temizlemeye başladı. Bir vatandaşın hiçbir önlem almadan çatıdaki karı temizlemeye çalıştığı görüldü.

Tehlikeye aldırman çatıda biriken karları temizleyen vatandaş yürekleri ağza getirdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi
Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi
Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi
Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi

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Elazığ, kar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi - Son Dakika


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