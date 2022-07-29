Muğla 'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin evlere yaklaşması paniğe neden oldu. Tedbir amacıyla helikopter ve uçaklar, evlerin üzerine su atarak önlem aldı. Sahil Güvenlik ekipleri, söndürme helikopter ve uçakların su aldığı İçmeler 'deki bölgeyi deniz trafiğine kapattı.

Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.