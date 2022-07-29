Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (3) - Son Dakika
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Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (3)

29.07.2022 17:54
Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (3)

ÖNLEM İÇİN EVLERİN ÜZERİNE HAVADAN SU ATILDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin evlere yaklaşması paniğe neden oldu.

ÖNLEM İÇİN EVLERİN ÜZERİNE HAVADAN SU ATILDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin evlere yaklaşması paniğe neden oldu. Tedbir amacıyla helikopter ve uçaklar, evlerin üzerine su atarak önlem aldı. Sahil Güvenlik ekipleri, söndürme helikopter ve uçakların su aldığı İçmeler'deki bölgeyi deniz trafiğine kapattı.

Yangının kırılan ağaç dalının elektrik nakil hattına temas etmesiyle çıktığı üzerinde duruluyor. Öte yandan söndürme çalışmalarına destek verirken yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.VALİ TAVLI: ALEVLER KONTROL ALTINDAMuğla Valisi Orhan Tavlı, saat 17.30 itibariyle alevlerin kontrol atına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını söyledi.


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Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (3) - Son Dakika
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