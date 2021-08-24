ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - AFAD, deprem bölgesi Bingöl'de gönüllüleriyle güçleniyor - Son Dakika

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "gönüllülük sistemi" kapsamında profesyonel eğitimler alan gönüllüler, afet ve acil durumlarda donanımlı şekilde görev yapacak.

AFAD İl Müdürlüğü, riskli iller arasında yer alan Bingöl'de depremde görev gücünü artırabilmek için gönüllü vatandaşlara deprem, arama kurtarma, ilk yardım, olay yönetimi ve koordinasyonu, psikososyal destek gibi konularda eğitimler veriyor ve ardından sınav yapıyor.

Depreme karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla verilen eğitimlere katılan gönüllüler, uzmanların verdiği teorik eğitimlerin ardından sahada gerçekleştirdikleri tatbikatlarda deneyim kazanıyor.

AFAD'ın "gönüllülük sistemi" çerçevesindeki eğitimlere katılanların, afet ve acil durumlarda refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize şekilde çalışacak bireyler olması hedefleniyor.

Kentte eğitim alan gönüllülere, bu kapsamda arama kurtarma, arama kurtarmada kullanılan malzemeler, yaralı taşıma teknikleri, çadır kurulumu, üst katlardan ve kuyulardan kişi kurtarma ve insani yardım konularında bilgiler uygulamalı olarak aktarılıyor.

Tatbikat ve eğitimlerini sürdürerek deneyim kazanan gönüllüler, olası afetlerde görev almak için hazırlıklarını sürdürüyor.

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, AA muhabirine, Bingöl'ün Türkiye'nin en kritik deprem bölgeleri arasında yer aldığını söyledi.

Bu kapsamda AFAD'ın devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydeden Oruk, buna ilaveten ihtiyaç duyulan destek gönüllüleriyle yeni çalışma başlattıklarını belirtti.

"İnsan gücüne ihtiyaç duyuyoruz"

Sistemlerine kayıtlı 1280 gönüllünün bulunduğunu ve tam donanımlı 6 sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yaptıklarını anlatan Oruk, gönüllülerden 120'sini destek gönüllüsü olarak hazırladıklarını ve bunların eğitimlerine hızlı bir şekilde başladıklarını kaydetti.

Uzman gönüllülerin eğitimlerini tamamladıktan sonra sahada aktif olarak görev alacaklarını kaydeden Oruk, "Devletimizin her türlü teçhizatı ekipmanı mevcut ancak bir afet anında hazır bir şekilde koşabilecek insan gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Bizim alet, edevat sıkıntımız yok gönüllü ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bu kapsamda toplumda çok büyük bir duyarlılık oluştuğunu dile getiren Oruk, özellikle bu yılın "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle eğitimleri çok hızlı bir şekilde ilerlettiklerini kaydetti.

Oruk, "280 bin nüfuslu ilimizde 100 bini aşkın kişiye temel afet bilinci eğitimi verdik. Şu an 120'yi aşkın kişiyi de aktif eğitimleri tamamlatarak destek gönüllüsü haline getirdik. Bu donanımları da tamamladıktan sonra inşallah uzman gönüllü olarak sahada onları kullanabileceğinizi umut ediyoruz." dedi.

Afet durumlarında çalışmaların arama kurtarma ve direkt müdahale üzerine yapıldığını anlatan Oruk, müdahalelerde personellerin tam donanımlı olmasının işlerini kolaylaştıran unsur olarak öne çıktığına dikkati çekerek, "İnsan gücünü eğer teknoloji ile birleştiremezsek ne yazık ki afetlerin altında kalırız. Donanımlı materyallerin olması bizim sadece o işi sadece tamamen yapacağımız anlamına gelmiyor. Öncelikle bizim materyalleri kullanabilmeyi öğrenmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Bir afet durumunda gönüllerin çok büyük destek sağladığına işaret eden Oruk, şöyle devam etti:

"Eğitimler kapsamında sosyal politikalardan uzman arkadaşlardan ve psikologlardan destek alıyoruz. UMKE, Sağlık Müdürlüğümüzden doktor ve sağlık çalışanları ilkyardım eğitimleri için destek veriyor. Bir koordinasyon içerisinde gönüllerimizi tam donanımlı yetiştiriyoruz."

-"Afet durumunda görev almaya hazırım"

AFAD gönüllüsü öğretmen Tuğçe Kaya, özellikle İzmir depreminde Ayda bebekten çok etkilenerek gönüllü olmaya karar verdiğini söyledi.

Deprem bölgesinde yaşadıkları için bilinçli hareket etmeleri gerektiğini aktaran Kaya, AFAD'ın verdiği eğitim sayesinde deprem bölgesinde insanlara nasıl yardım etmeleri gerektiğini öğrendiklerini, bu konuda kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini anlattı.

Kaya, "Herhangi bir afet durumunda görev almaya hazırım. Bizlere böyle bir şans verdiği için Bingöl Valiliğine teşekkür ederim." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Esra İnal da eğitimde çok önemli bilgiler öğrendiğini dile getirdi.

Afetlerde insanlara yardımcı olmak istediğini ifade eden İnal, herkesi gönüllü olmaya davet etti.