ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Ailesinden 5 canı yitiren depremzede, yaşadığı acıyı unutamıyor Açıklaması - Son Dakika

Elazığ'da geçen sene 24 Ocak'ta meydana gelen depremde yıkılan binada eşi ve iki çocuğu ile kayınvalidesi ve kayınpederini kaybeden Serhat Arslan, o gün yaşadıklarını aklından çıkaramıyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde Serhat Arslan'ın eşi Halime, 7 yaşındaki oğlu Miraç Ali, 2 aylık kızı Rüya, kayınvalidesi ve kayınpederi, Mustafapaşa Mahallesi'nde çöken Ayken Apartmanı'nda yaşamını yitirdi.

Depremden sonra anne ve babasıyla yaşamaya başlayan Arslan, yaşadığı acıyı kaybettiği ailesinden kalan hatıralarla unutmaya çalışıyor.

Belediyede çalışan Arslan, AA muhabirine, depremden birkaç gün önce eşi ve çocuklarını kayınvalidesinin evine götürdüğünü söyledi.

Deprem gecesi eşini ve çocuklarını görmek için kayınvalidesine gittiğini anlatan Arslan, evden çıktıktan 15 dakika sonra deprem olduğunu söyledi.

Depremden sonra ailesinin olduğu binanın çöktüğünü ifade eden Arslan, "O anı acı bir şekilde yaşadım. Korkunç bir geceydi. Koşarak çocuklarımın olduğu eve gittim. Gittiğimde bina toz tuman olmuştu. O gece sabaha kadar bekledim. Akşama doğru enkaz altında çıkardılar. Eşimi, çocuklarımı, kayınvalidemi, kayınbabamı kaybettim." dedi.

"Bu gerçekten çok zor bir acı"

Ev alacakların daha güvenli evleri tercih etmelerini isteyen Arslan, şunları söyledi:

"Depremde ailemden 5 kişiyi kaybettim. Bu gerçekten çok zor bir acı. Allah kimsenin başına vermesin. Her şey Allah'tan geliyor. Bunun bilincindeyiz fakat burada kiracı ya da ev sahibiyseniz eve yerleşirken depreme dayanıklı olup olmadığına lütfen bakın. Buradan müteahhitlere de seslenmek istiyorum; binaları sağlam yapın. Bu tür acıları tekrar yaşamayalım. Deprem Allah'tan gelir ama önlem almak bizim elimizdedir. O yüzden binaları yaparken elinizi vicdanınıza koyun."

İnsanlarının hayatının 40 saniyede değiştiğini belirten Arslan, "Biz tırnağına bile kıyamadığımız insanları depremde kaybettik. Bu çok zor bir acı ama hayat devam ediyor. Bunun bilincindeyiz çünkü kadere iman etmişiz. Sabredeceğiz. Allah büyüktür. Allah devletimizden ve devlet büyüklerimizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar, sürekli sordular. Annem ve babamdan da Allah razı olsun hep yanımda oldular. Destekçilerimiz olmasaydı daha kötü olabilirdik. Yine şükür ediyoruz. İnşallah bundan sonra böyle acılar yaşanmaz." diye konuştu.