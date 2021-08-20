Üye Girişi
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Elazığ'daki depremzedeler yeni konutlarında güvenle oturuyor - Son Dakika

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Elazığ'daki depremzedeler yeni konutlarında güvenle oturuyor

20.08.2021 11:14
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Elazığ'daki depremzedeler yeni konutlarında güvenle oturuyor, System.String[]

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde evi yıkılan vatandaşlar, devletin yaptığı konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşamını sürdürüyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde evi yıkılan vatandaşlar, devletin yaptığı konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşamını sürdürüyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin, depremzedelerin yaralarını sarmak ve onlara güvenli evler inşa etmek için başlattığı hummalı çalışmalar devam ediyor.

Kentin dört bir yanında yaşam alanı olarak planlanan, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu konut projeleriyle depremzedeler, yeni evlerinde güvenle oturuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde yapılan 24 bin 83 konuttan 15 bini tamamlandı. Çok sayıda konut hak sahiplerine teslim edildi.

"Devletimiz afetlerle mücadelesini en iyi şekilde sürdürüyor"

Yeni evine kavuşan depremzedelerden 2 çocuk babası, 71 yaşındaki Halil Yıldırım, AA muhabirine, yaşanan deprem felaketinde evi ağır hasar aldığı için yıkıldığını anımsattı.

Bir süre kirada kaldığını aktaran Yıldırım, bir yıl geçmeden devletin Bizmişsen Mahallesi'nde yaptığı eve yerleştiğini ve yeni yuvalarının çok güzel olduğunu söyleyerek, "Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimizin eksikliğini vermesin." dedi.

Yıldırım, şunları belirtti:

"Devletimiz Elazığ'ın dört bir yanında deprem konutları yaptı. Bu evler gerçekten çok sağlam. Evim, eski evimden büyük ve daha kullanışlı. Herkes kentsel dönüşümler ile evlerini yenilesin. Son zamanlarda ülkemiz afetlerle mücadele ediyor. Çok şükür devletimiz afetlerle mücadelesini en iyi şekilde sürdürüyor. Devletimiz ile vatandaş birlik ve beraberlik içinde. Devletimiz şimdi çok güçlü."

"Burada güvenle oturuyoruz"

60 yaşındaki Fethiye Yılmaz da toprak evinin dayanıklı olmadığı için depremde yıkıldığını, 1 yıl devletin yardımıyla kirada kaldıklarını belirterek, devletin bir senede yeni evlerini teslim ettiğini aktardı.

Yılmaz, severek oturdukları evlerinde mutlu olduklarını dile getirdi.

Evlerin sağlam yapılmasından dolayı küçük çaplı depremleri hissetmediklerini kaydeden Yılmaz, "Evim güzel, geniş, ferah. Ömrümde görmediğim evleri burada gördüm. Herkes güvenli olan evlerde otursun. Daha önce toprak evde oturduğumuz için depremden çok korkuyorduk. Allah razı olsun. Burada güvenle oturuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Evler depreme dayanıklı ve kullanışlı"

Mustafa Tarla ise 4 çocuğu olduğunu, yaşadıkları deprem afetinden sonra devletin sıcak elini üzerlerinde hissettiklerini aktardı.

Devletin depremzedelere elini uzattığını ifade eden Tarla, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bir yıl içerisinde herkesi ev sahibi yaptı. Yerleştiğimiz deprem konutlarımız çok güzel. Evler depreme dayanıklı ve kullanışlı. Devlet millet el ele bütün sorunların üstesinde geliniyor." diye konuştu.

Hıdır Yıldırım da deprem konutlarında huzurlu ve güvende olduklarını, herkesin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan sağlam evlere geçmesi gerektiğini bildirdi.

"Devletimizin her felaketin sonunda ortaya koyduğu performanstan gerçekten memnunuz. Devlet varsa biz varız. Devletimiz var olsun." diyen Yıldırım, bütün güçleriyle devletin yanında olduklarını anlattı.

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Elazığ'daki depremzedeler yeni konutlarında güvenle oturuyor
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Elazığ'daki depremzedeler yeni konutlarında güvenle oturuyor
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Elazığ'daki depremzedeler yeni konutlarında güvenle oturuyor
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Elazığ'daki depremzedeler yeni konutlarında güvenle oturuyor
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Elazığ'daki depremzedeler yeni konutlarında güvenle oturuyor

Malatya, Elazığ, Mevla, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Elazığ'daki depremzedeler yeni konutlarında güvenle oturuyor - Son Dakika


Son Dakika

Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak 12:59 Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük 12:55 Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük Son Dakika: Bakan Koca'dan 12:13 Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı 11:52 Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış 11:38 Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı 11:20 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı 11:13 Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi 10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi

Son Dakika Haberleri
12:55 Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük
12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
12:13 Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok
12:05 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti
11:51 Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı
11:43 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var
11:38 Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,54 seviyelerinden işlem görüyor
11:26 Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu
11:20 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı
11:15 Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü         
12:57
PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi         
12:49
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu         
11:26
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu         
10:33
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü         
10:16
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi         
09:43
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 13:04:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Elazığ'daki depremzedeler yeni konutlarında güvenle oturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement