Üye Girişi
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeler yitirdiği yakınlarının acısını yüreklerinde taşıyor - Son Dakika

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeler yitirdiği yakınlarının acısını yüreklerinde taşıyor

15.08.2021 11:01

Elazığ'da geçen sene 24 Ocak'ta meydana gelen depremde enkaz altından yaralı kurtarılan bedensel engelli Pınar Kalay ile Nazmiye Düşmez, dinmeyen bir yürek acısıyla, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle yaşama tutundu.

Elazığ'da geçen sene 24 Ocak'ta meydana gelen depremde enkaz altından yaralı kurtarılan bedensel engelli Pınar Kalay ile Nazmiye Düşmez, dinmeyen bir yürek acısıyla, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle yaşama tutundu.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altından kurtarılan depremzedeler, kurdukları yeni yaşamlarında acı dolu günleri geride bırakmak istiyor.

Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken Kalay Apartmanı'nın enkazında annesi ve amcasını kaybeden, kendisi de 7,5 saat sonra enkaz altından çıkarılan Pınar Kalay ile aynı binada annesini kaybedip 16 saat sonra kurtarılan Nazmiye Düşmez, benzer acıların bir daha yaşanmamasını istiyor.

"Depremden sonra tek başıma kaldım"

Bedensel engelli Pınar Kalay, AA muhabirine, depremin kendisini engelli hali ile tek başına yaşamaya mahkum ettiğini söyledi.

Devletin sunduğu imkanlar ile hayatta kalmaya çalıştığını ifade eden, Kalay, "Daha önce mahallede bütün akrabalarım ve tanıdıklarım ile aynı yerde yaşıyorduk. Depremden sonra tek başıma kaldım. Ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Yaşam mücadelemi veriyorum. Bu kolay değil." dedi.

"Deprem zamansız gelen afettir. Bunu daha önceden kestirebilmek ve o anda tedbir almak mümkün değil ama daha sağlam yerleşim yerleri oluşturup daha güvenilir alanlarda yaşayabiliriz. Oturduğumuz yerleri sürekli kontrol etmek elimizde." diyen Kalay, herkese güvenilir binalarda yaşamaları tavsiyesinde bulundu.

"Deprem çocukluk anılarımı götürdü"

Kalay, şöyle konuştu:

"Deprem benden sevdiklerimi, yıllarca yaşamış olduğum mahallemi, çocukluk anılarımı götürdü. Yaşadığım yerin değişmesine sebep oldu. Deprem ile hayatıma sıfırdan başlamak zorunda kaldım. Çöken bina ile hiçbir anı ve hatıra kalmadı, sadece acı kaldı. Enkaz altında çıkarıldıktan sonra hastanede ilk gözümü açtığımda Cumhurbaşkanımızı karşımda gördüm. Elini omzuma koydu. Ondan sonra o eli sürekli omzumda hissettim."

Depremden sonra 15 gün hastanede tedavi gördüğünü belirten Kalay, herkesin kendisine büyük destek verdiğini dile getirerek, "Hastaneden çıktıktan sonra gidecek bir evim ve mahallemin olmadığını gördüm. Bu durum beni çok üzdü. Deprem insanı yeni bir hayata itiyor, belli bir yaştan sonra yeni bir hayata sürüklüyor. Zorluklara göğüs gererek mücadele etmenize neden oluyor. Bu kolay aşılacak bir durum değil." diye konuştu.

"Evimiz sağlam yapılsaydı bunlar yaşanmazdı"

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken Kalay Apartmanı'ndaki evlerinde depremi yaşayan Nazmiye (49) ve annesi Sakine Düşmez, enkaz altında kaldı.

Depremde annesini kaybeden Nazmiye Düşmez, ekiplerin yardımıyla 16 saat sonra enkaz altından çıkarıldığını, TOKİ tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptırılan konuta yerleştiğini ve yaşamını tek başına sürdürdüğünü belirtti.

"Deprem öldürmez, bina öldürür. Bizim binanın yıkılmasının sebebi sağlam yapılmamasıydı." ifadelerini kullanan Düşmez, hastaneden çıktığında evinin olmadığını, anılarının yok olduğunu aktardı.

Düşmez, "Hastaneden çıktığımda evimiz yoktu. Bütün hayatımız altüst olmuştu. Bugüne kadar kurduğumuz bütün hayatımız, anılarımız enkaz altında kaldı. Annemin cenazesine bile katılamadım. Evimiz sağlam yapılsaydı bunlar yaşanmazdı." diye konuştu.

"Allah böyle bir depremi bir daha yaşatmasın"

Binaların depreme dayanıklı inşa edilmesi gerektiğine işaret eden Düşmez, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız ev alırken ya da kiralarken evin depreme dayanıklı olup olmadığına bakmalılar. Evin güzel olması önemli ama evin depreme dayanıklı olması çok daha önemli."

Düşmez, devletin desteğiyle kendisine yeni bir hayat kurmaya çalıştığını anlatarak, "Devlet olmasaydı bu duruma gelemezdim. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Yeni evimde güvenli şekilde oturuyorum. Evim gerçekten deprem dayanıklı. Burada depremi çok hissetmiyoruz. Allah bize böyle bir depremi bir daha yaşatmasın." dedi.

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeler yitirdiği yakınlarının acısını yüreklerinde taşıyor
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeler yitirdiği yakınlarının acısını yüreklerinde taşıyor
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeler yitirdiği yakınlarının acısını yüreklerinde taşıyor
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeler yitirdiği yakınlarının acısını yüreklerinde taşıyor
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeler yitirdiği yakınlarının acısını yüreklerinde taşıyor

Engelli, Deprem, Elazığ, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeler yitirdiği yakınlarının acısını yüreklerinde taşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu 11:18 Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi 10:49 Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi 10:35 Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi
Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var 10:25 Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı 09:45 Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş 09:01 Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi 02:09 Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı 22:27 Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı

Son Dakika Haberleri
11:22 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı
11:18 Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu
11:00 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik
10:49 Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi
10:35 Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp!
10:34 Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi
10:28 Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Diego Costa'yı istemedim, Batshuayi çarşamba günü aramızda olacak
10:24 Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var
10:09 Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı
10:04 Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı         
11:23
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik         
11:01
Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp! Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp!         
10:35
35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor         
10:32
Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz         
09:57
Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı         
09:19
Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar         
08:55
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı         
00:01
Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm         
22:14
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 11:46:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeler yitirdiği yakınlarının acısını yüreklerinde taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement