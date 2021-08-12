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ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Erzurum'da afet eğitimi alan belediye personeli afetlerde can kurtarmaya hazır - Son Dakika

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Erzurum'da afet eğitimi alan belediye personeli afetlerde can kurtarmaya hazır

12.08.2021 11:01
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Erzurum'da afet eğitimi alan belediye personeli afetlerde can kurtarmaya hazır, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesinde mühendis, mimar, kimyager ve operatör gibi görevlerde çalışan ve Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki (AFAD) eğitmenlerden 3,5 ay pratik ve teorik eğitim alan 35 gönüllü, deprem ve enkazda arama kurtarma için hazırlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinde mühendis, mimar, kimyager ve operatör gibi görevlerde çalışan ve Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki (AFAD) eğitmenlerden 3,5 ay pratik ve teorik eğitim alan 35 gönüllü, deprem ve enkazda arama kurtarma için hazırlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bir süre önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında belediye bünyesinde deprem ve afetlerde arama kurtarma ekibi oluşturulması için ilgililere talimat verdi.

Bu kapsamda Sivil Savunma Uzmanlığı birimince belediyenin çeşitli bölümlerinde çalışan mimar, mühendis, tekniker, zabıta, şoför, kimyager, zabıta, güvenlik görevlisi ve temizlik personelinden oluşan 70 gönüllü seçildi.

Yapılan sınav ve mülakatlarda başarı olan bu kişilerden 35'ine Erzurum AFAD'da eğitmenlerce yaklaşık 3,5 ay sahada deprem ve enkazda arama kurtarma gibi pratik ve teorik eğitimler verildi.

Eğitim alan belediye personelinin tatbikatı gerçeğini aratmadı

Eğitimin son gününde tatbikata katılan ekip, senaryo gereği deprem sonrası merdivenleri yıkılan 5 katlı bir binaya halatlarla çıkıp binada mahsur kalan yaralıyı hat kurarak kurtardı.

İkinci tatbikatta ise deprem sonrası bir binada enkaz altında yaralı ihbarı alan ekip, dedektör köpekle yaptıkları aramada, yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarıp sedyeyle olay yerinden sağlık ekiplerine götürdü.

Her an arama kurtarma çalışmasına hazır olan ekip, gösterdiği performansla tatbikatı izleyen protokol üyelerinden tam not aldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde 35 kişilik ERAKUT adı altında arama kurtarma biriminin yanı sıra ilçelerde de 375 kişilik sivil arama kurtarma ekiplerinin bulunduğunu söyledi.

Deprem gibi olağanüstü durumlarda da göreve hazır olduklarını anlatan Polat, "Bu ekipleri kurmaktaki amacımız bölgede olmasını istemediğimiz doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda arama kurtarma çalışmalarına destek vermek. İnşallah afet ve depremler olmaz ama biz sosyal sorumluluk kapsamında elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

Polat, AFAD yöneticileri ile eğitmenlerine teşekkür ederek, arama kurtarma eğitimi gören personelle gurur duyduklarını dile getirdi.

Belediye personelinin eğitim sonunda yaptığı arama kurtarma tatbikatının gerçeği aratmadığını anlatan Polat, "Arkadaşlarımız çok sıkı eğitimden geçti. Tıpkı komando kampındaki gibi eğitim almışlar. Enkazdan yaralı çıkartma ve kurtarma gibi deprem tatbikatı izledik, çok başarılı şekilde görevlerini yerine getirdiler. Bu tür eğitimleri yıl boyunca belirli periyotlarda devam ettirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı da bir süre önce belediye personelinde oluşan 35 gönüllüye günlük ortalama 5 ila 8 saat arasında eğitim verdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 3,5 ay süren eğitim kapsamında ilk hafta teorik arından sahada uygulamalı eğitime geçtiklerini aktaran Karslı, "Arkadaşlarımızla sahada bir ekibin yapması gereken enkazda ve depremde arama kurtarma gibi dolu dolu eğitim süreci geçirdik. Uluslararası standartlara göre arama, kurtarma, köpekli, sesli ve kaba arama, köpekli ve cihazlı arama gibi tüm bu aşamaları öğrettik. Gaz kaçağı, olası yangın ihtimalleri ve enkaz durumları anlatıldı. Arkadaşlarımız da kendilerine öğretilen bu uygulamaları tatbikatta başarıyla uyguladı." diye konuştu.

Karslı, ekibin eğitim sonunda gerçekleştirdiği tatbikatı başarılı bulduğunu belirterek, eğitmenlere ve ekibe teşekkür etti.

Bölgede sel, yangın ve afetlerle mücadelenin yanı sıra AFAD gönüllülerine de benzer eğitim verdiklerini dile getiren Karslı, şöyle devam etti:

"Erzurum Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından oluşan 35 kişi, aldıkları eğitimlerle Türkiye'nin herhangi bölgesinde olabilecek dağcılık, depremde arama ve kurtarma faaliyetlerinde, kendilerine bir enkaz verildiğinde rahatça çalışacak düzeydeler. Ağır arama ve kurtarma tekniklerini öğrettik. Eğitim son gününde tatbikatlar yaptık. En önemlisi görev çıktığı zaman ihtiyaç halinde bu arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Erzurum AFAD olarak diyoruz ki arama kurtarma filomuza 35 kişilik tam donanımlı ekip kattık."

"Hayat kurtarmak için ekibe dahil olduk"

Eğitime katılan belediye çalışanı mimar Nermin Kara da gönüllü olarak arama kurtarma ekibine katıldığını ifade ederek, "İnsanlara yardımcı olmak ve hayat kurtarmak için bu ekibe dahil olmak istedik. Canla başla elimizden gelen her şeyi yaptığımıza inanıyorum. Hocalarımızın sayesinde gerekli eğitimleri aldık, bundan sonraki süreçte görev yerimizde elimizden geleni yapıp insanları kurtaracağız." dedi.

Ekipte bulunduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Kara, eğitimlerin çok zorlu geçtiğini ancak bıkmadan usanmadan her türlü zorluğa katlandıklarını sözlerine ekledi.

Eğitime katılan belediye çalışanı kimyager Abdulkadir Pirimoğlu ise arama kurtarma ekibinde birçok meslek grubundan kişilerin olduğunu belirterek, "Başarıyla eğitimleri tamamladık. Üst düzey eğitimler aldık, her türlü göreve hazırız. Arama kurtarma eğitimleri esnasında yorgunluklar yaşandı, ter ve su içinde kaldığımız anlar oldu ama çok mutluyuz. Tırmanış ve dağcılık eğitimlerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Erzurum'da afet eğitimi alan belediye personeli afetlerde can kurtarmaya hazır
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Erzurum'da afet eğitimi alan belediye personeli afetlerde can kurtarmaya hazır
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Erzurum'da afet eğitimi alan belediye personeli afetlerde can kurtarmaya hazır
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Erzurum'da afet eğitimi alan belediye personeli afetlerde can kurtarmaya hazır
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Erzurum'da afet eğitimi alan belediye personeli afetlerde can kurtarmaya hazır

Arama Kurtarma, Erzurum, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Erzurum'da afet eğitimi alan belediye personeli afetlerde can kurtarmaya hazır - Son Dakika


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