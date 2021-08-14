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ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - İzmir Depremi'nden sonra kentteki AFAD gönüllü sayısı 26 bini aştı - Son Dakika

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - İzmir Depremi'nden sonra kentteki AFAD gönüllü sayısı 26 bini aştı

14.08.2021 11:01
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - İzmir Depremi'nden sonra kentteki AFAD gönüllü sayısı 26 bini aştı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sistemine kayıtlı gönüllü sayısı 8 binden 26 bin 732'ye yükseldi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sistemine kayıtlı gönüllü sayısı 8 binden 26 bin 732'ye yükseldi.

Bayraklı ve Bornova'da büyük yıkıma yol açan, 117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir Depremi'nden sonra binlerce İzmirli gönüllü olmak için AFAD'a başvurdu.

Afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında sağlık, beslenme, psiko-sosyal destek, barınma, arama kurtarma gibi alanlarda gönüllülerin yetiştirilmesi ile toplumun afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilmesini amaçlayan programa katılan her yaş ve meslek grubundan İzmirliler önce afetlerle ilgili temel kavramlar, yangın, tahliye ve ilk yardım konularında çevrim içi eğitim aldı.

İlk adımın ardından İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Bornova'daki eğitim alanına 20-30'ar kişilik gruplar halinde çağrılan gönüllüler, 2 haftalık hafif arama kurtarma eğitiminden geçiyor.

İzmir Depremi'nin korkusunu yaşayanlar hem kendi şehirlerinde yaşanabilecek doğal felaketlere hazırlıklı olmak hem de Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelebilecek afetlerde yardıma koşmak için hazırlanıyor.

Uzman AFAD Gönüllüleri yetiştiriliyor

İzmir AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Atilla Altunbulak, AA muhabirine, kurumun yurt çapında eğitimler düzenlediğini, tüm Türkiye'de gönüllü sayısının her geçen gün yükseldiğini söyledi.

İzmir'de ise 30 Ekim tarihinden sonra gönüllü başvurularında önemli artış olduğuna işaret eden Altunbulak, eğitimlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gönüllülerimiz öncelikle çevrim içi başlangıç eğitimi alıyorlar. Başlangıç eğitimlerini tamamlayanlara çağrı yapıyoruz ve olumlu cevap verenler arasında 20-30'ar kişilik gruplar belirliyoruz. İkinci etapta Destek AFAD Gönüllüsü olabilmek için 2 haftalık bir eğitime katılıyorlar. Bu eğitim arama kurtarma, insani yardım, psiko-sosyal destek, yangına müdahale gibi konuları kapsıyor. Daha sonra sertifika alıyorlar. Eğitim sırasındaki ölçme değerlendirme çalışmalarımıza ya da ilgi alanlarına göre Uzman AFAD Gönüllüsü olmak üzere bir sonraki eğitim aşamasına geçebiliyorlar."

Altunbulak, kentteki toplam gönüllü sayısının son 9 ayda büyük artış gösterdiğini ve 26 bini aştığını aktararak, "Daha önce eğitim almış gönüllülerimiz İzmir Depremi'nde de görev yaptılar. Yeni gönüllülerimiz de sadece kentimizde değil komşu illerde de afet sırasında çalışma yapabilecek." diye konuştu.

Kadınlara çağrı

Eğitime katılan 33 yaşındaki turizmci Arzu Çetin, depreme hazırlıksız yakalandığını ve eğitimsizliğin ne kadar kötü olduğunu anladığını belirtti.

Depremde enkaz altında kalmadığını, bir yakınını da kaybetmediğini ancak afetler konusunda daha bilinçli olmak için AFAD'a başvuru yapma kararı aldığını anlatan Çetin, "Burada hafif arama kurtarma eğitimi görüyoruz. Birey olmanın sorumluluğunu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Artık olumsuz bir durumda evde oturmak istemiyorum. Bütün kadınlara da AFAD gönüllüsü olmaları için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Çetin, 13 yaşında bir kızı olduğunu, eğitim sırasında öğrendiklerini, eve gidince çocuğuna da anlattığını kaydetti.

İleri yaşın önemi yok

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gibi sivil toplum kuruluşlarında gönüllü yer alan ve Türkiye'de farklı tarihlerde meydana gelen afetlerde vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan 67 yaşındaki Mehmet Turgay Nalbant, insan kurtarmanın bir yaşı olmadığını ifade etti.

Ayakta olduğu sürece insanlara yardım etmeye çalışacağını ve kendini geliştirmek için de eğitimlere katılmayı sürdüreceğini kaydeden Nalbant, "Afetlere koşarak gidiyoruz. Amacımız insan kurtarmak. Bunu yapmak için her zaman azimliyim." dedi.

Arama Kurtarma, İzmir, Ekim, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - İzmir Depremi'nden sonra kentteki AFAD gönüllü sayısı 26 bini aştı - Son Dakika


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