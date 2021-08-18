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ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Van'da kerpiç evleri yıkılan depremzedeler TOKİ'nin yaptırdığı evlerde yaşıyor - Son Dakika

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Van'da kerpiç evleri yıkılan depremzedeler TOKİ'nin yaptırdığı evlerde yaşıyor

18.08.2021 11:09
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Van'da kerpiç evleri yıkılan depremzedeler TOKİ'nin yaptırdığı evlerde yaşıyor, System.String[]

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerde kerpiç ve dayanıksız evlerin büyük bölümünün yıkıldığı kırsal mahallelerdeki vatandaşlar, devletin sağladığı imkanlar sayesinde inşa edilen evlerde yaşıyor.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerde kerpiç ve dayanıksız evlerin büyük bölümünün yıkıldığı kırsal mahallelerdeki vatandaşlar, devletin sağladığı imkanlar sayesinde inşa edilen evlerde yaşıyor.

Kent merkezi ve ilçelerinde 2011 yılında meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğünde depremlerde, kırsal yerleşim yerlerindeki çok sayıda kerpiç ev yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği kırsal mahallelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan projeler kapsamında, depremin ardından TOKİ tarafından daha güvenli yerlerde 8 bin 800 ev inşa edildi.

Okul, cami, market ve oyun alanları da planlanan mahallelerde konutların tamamlanmasıyla yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlar, yeni evlerinde yaşamını sürdürüyor.

"Toplumun afet bilincinin artmasını hedefliyoruz"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, riskli bir bölgede yaşadıklarını, bu nedenle afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Sadece depremin değil diğer afetlerin çevreye ve insanlara ne kadar zarar verebileceğine son zamanlarda üzüntüyle tanıklık ettiklerini belirten Körpeş, şunları kaydetti:

"Afetlerle alakalı çalışmalarımızda öncelikle hazırlık, sonrasında müdahale ve en son da iyileştirme çalışmalarına öncelik veriyoruz. Afetler olmadan önce toplumdaki bilincin artmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Özelikle 2011 yılında ilimizde gerçekleşen deprem sonrasında iyileştirme çalışmalarında gözle görülebilir seviyede. İyileştirme çalışmalarında ön iyileştirme dediğimiz vatandaşların acil barınma ve iaşe ihtiyaçlarını karşıladığımız süreç yaşıyoruz. Çadır, ardından konteyner, sonrasında da kalıcı afet evleri işlemleri gerçekleştiriyoruz. En büyük hedefimiz toplumumuzun afetlere karşı bilincinin artması ve yapılarımızın da dirençli hale gelmesi. Bu kapsamda yürüttüğümüz kalıcı afet evleri sürecinde hem şehir merkezlerinde hem de kırsal da TOKİ projeleriyle özelikle depreme dayanıklı yapılar oluşturmaya çalışıyoruz."

"Kerpiç evler depreme dirençli değil"

Van'da 2011 yılındaki depremden sonra TOKİ'nin şehir merkezi, Edremit ve Erciş'te toplam 17 bin 489 toplu konut yaparak hak sahiplerine teslim ettiğini anımsatan Körpeş, ayrıca köylerde de depremzedeler için evler yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kırsal kesimlerde de afete dayanıklı, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yaşayabileceği konutlar inşa etmeye çalışıyoruz. Bu, ülkemizin afetler açısından tehlikeli bir bölgede olduğu göz önünde alındığında ilk olarak yapılması gereken işlem diye düşünüyoruz. Özelikle TOKİ'nin kırsal bölgelerde yaptığı projeler kapsamında konutlar ve ahırlar afete dayanıklı hale getiriliyor. Kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımız kerpiç ve taş evlerde yaşıyor. Ne yazık ki bunlar afetlere karşı çok dirençli yapılar değil. Bunların mümkün olduğu kadar depreme ve afetlere karşı dayanıklı yapılara dönüştürülmesi gerekiyor."

"Devletimiz bize her türlü kolaylığı sağlamış durumda"

Depremde birçok evin yıkıldığı İpekyolu ilçesine bağlı Bakraçlı Mahallesi'nde yaşayan Kahraman Başlak ise depremin ardından devletin yaptığı afet evlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

Devletin her zaman yanlarında olduğunu, en küçük sıkıntılarıyla yetkililerin hemen ilgilendiğini anlatan Başlak, şunları söyledi:

"Deprem sonrası bir yıl sürmeden evleri teslim ettiler. Önce konteyner kentte kaldık evler tamamlandıktan sonra geldik. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın, bir afet olsa devletimiz hemen geliyor. Bir zamanlar burada bir hasta olduğu zaman hastaneye götürmek için araç bulunamazdı. Şimdi küçücük bir çocuk telefon açtığı gibi ambulans ayağına kadar geliyor. Devletimiz bize her türlü kolaylığı sağlamış durumda. Biz bu evler için ayda 200 lira ödüyoruz. İsteyen sadece yılda bir kez toplu yatırıyor. Yani devlet sen parayı ödeyeceksin diye bir zorlama da yapmıyor, ne zaman müsait olduğunda ödeyebilirsin diyor. Bu büyük bir kolaylık."

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Van'da kerpiç evleri yıkılan depremzedeler TOKİ'nin yaptırdığı evlerde yaşıyor
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Van'da kerpiç evleri yıkılan depremzedeler TOKİ'nin yaptırdığı evlerde yaşıyor
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Van'da kerpiç evleri yıkılan depremzedeler TOKİ'nin yaptırdığı evlerde yaşıyor
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Van'da kerpiç evleri yıkılan depremzedeler TOKİ'nin yaptırdığı evlerde yaşıyor
ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Van'da kerpiç evleri yıkılan depremzedeler TOKİ'nin yaptırdığı evlerde yaşıyor

Deprem, Kasım, Ekim, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Van'da kerpiç evleri yıkılan depremzedeler TOKİ'nin yaptırdığı evlerde yaşıyor - Son Dakika


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