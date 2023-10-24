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Belki de maçı bu yüzden kazandılar! Thomas Tuchel'den Icardi hakkında bomba yorum - Son Dakika

Belki de maçı bu yüzden kazandılar! Thomas Tuchel'den Icardi hakkında bomba yorum

Son Güncelleme: 24.10.2023 22:59

Galatasaray'ı deplasmanda yenen Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, maçın ardından Icardi hakkında konuştu. Alman hoca, ''Dün akşam 'Mauro Icardi oynamaz' bilgisi gelmişti. Esame listesi geldiğinde ismini gördüğümüzde taktiksel bir değişime gitmedik, çünkü zaten oynayacakmış gibi düşünmüştük. Ağrılar içinde de olsa oynayabildiğini bildiğim bir oyuncu'' ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde kayıpsız devam eden Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray maçının ardından konuştu.

"HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET"

Mücadeleyi değerlendiren Alman hoca, "Şampiyonlar Ligi arenası çok zorlu anlara tanıklık eder. Galatasaray da gücünü ispatlamış, başarılı bir takım. Burası Şampiyonlar Ligi. Bu tür mücadele edilmesi gereken arenada da sağlam durmanız gerekiyor. Dolayısıyla hak edilmiş bir galibiyet. Uzun zamandır kaybetmiyoruz ama hiçbir maçın favorisi yoktur. Kopenhag olur, Galatasaray olur her zaman aynı ciddiyette reaksiyon göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"ICARDI'NİN OYNAYACAĞINI BİLİYORDUM"

Galatasaray'ın yıldızı Icardi hakkında da konuşan Tuchel, "Dün akşam 'Mauro Icardi oynamaz' bilgisi gelmişti. Esame listesi geldiğinde ismini gördüğümüzde taktiksel bir değişime gitmedik, çünkü zaten oynayacakmış gibi düşünmüştük. Ağrılar içinde de olsa oynayabildiğini bildiğim bir oyuncu" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Belki de maçı bu yüzden kazandılar! Thomas Tuchel'den Icardi hakkında bomba yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belki de maçı bu yüzden kazandılar! Thomas Tuchel'den Icardi hakkında bomba yorum - Son Dakika
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