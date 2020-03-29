ÖNLEMLERİ HİÇE SAYIP, SARIYER'DE HALI SAHADA TOP OYNADILAR - Son Dakika

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ÖNLEMLERİ HİÇE SAYIP, SARIYER'DE HALI SAHADA TOP OYNADILAR
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklanırken, uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar halı sahada top oynadılar.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklanırken, uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar halı sahada top oynadılar. Sarıyer Zekeryaköy'de bulunan Sarıyer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Orhan Keçeli Futbol sahasında, bir grup önlemleri hiçe sayarak maç yaptı.
Dolayısıyla ne uzak mesafe kuralı ne de Evde kal çağrıları dinlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:23 Kaynak: DHA
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