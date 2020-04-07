Önlemlerin maliyeti kamu kaynaklarından karşılanamaz mı? - Son Dakika

Koronavirüs önlemlerinin maliyeti kamu kaynaklarından karşılanamaz mı? Vergi politikaları uzmanı Ozan Bingöl , "İçinde bulunduğumuz dönem, bütçe açığını düşünecek dönem değil maalesef" diyor.

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