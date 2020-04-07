Son Dakika › Güncel › Önlemlerin maliyeti kamu kaynaklarından karşılanamaz mı? - Son Dakika
Önlemlerin maliyeti kamu kaynaklarından karşılanamaz mı?
12 dakika önce
Koronavirüs önlemlerinin maliyeti kamu kaynaklarından karşılanamaz mı? Vergi politikaları uzmanı Ozan Bingöl, "İçinde bulunduğumuz dönem, bütçe açığını düşünecek dönem değil maalesef" diyor.
Koronavirüs önlemlerinin maliyeti kamu kaynaklarından karşılanamaz mı? Vergi politikaları uzmanı Ozan Bingöl, "İçinde bulunduğumuz dönem, bütçe açığını düşünecek dönem değil maalesef" diyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:47
Son Dakika Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor