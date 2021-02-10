Önlemlerin unutulduğu pazarda esnaf kalabalığı az buldu, sanal alışverişten yakındı - Son Dakika

Önlemlerin unutulduğu pazarda esnaf kalabalığı az buldu, sanal alışverişten yakındı

10.02.2021 16:28

- Önlemlerin unutulduğu pazarda esnaf kalabalığı az buldu, sanal alışverişten yakındı Pazarcı esnafı internetten alışveriş yapan vatandaşa seslendi: "Lütfen pazarcı esnafından alışveriş yapalım, pazar esnafı olarak çok mağduruz" Evlerde sıkılan insanlar pazarlara akın etti.

- Önlemlerin unutulduğu pazarda esnaf kalabalığı az buldu, sanal alışverişten yakındı

Pazarcı esnafı internetten alışveriş yapan vatandaşa seslendi:

"Lütfen pazarcı esnafından alışveriş yapalım, pazar esnafı olarak çok mağduruz"

ANTALYA - Evlerde sıkılan insanlar pazarlara akın etti. Sosyal mesafe önlemleri hiçe sayılırken, pazarcı esnafı internet alışverişi yapan vatandaşlara sitem etti. Pazarcılar "Lütfen pazarcı esnafından alışveriş yapalım, pazar esnafı olarak çok mağduruz" dedi.

Güneşli havayı fırsat bilip evde sıkılan Antalyalılar, sosyal mesafe önlemlerini hiçe sayıp pazarlara akın etti. Pazarlarda oluşan kalabalık korona virüse adeta davetiye çıkardı. Pandemi döneminde yüzde 80 zarara uğradıklarını söyleyen pazarcı esnafı da, internetten alışveriş yapan vatandaşlara tepki göstererek, esnafın mağduriyetini giderebilmek amaçlı maskeleri takıp pazardan alışveriş yapmaya davet etti.

"Maskelerimizi takalım ve lütfen pazarcı esnafından alışveriş yapalım"

Muratpaşa'da bulunan katlı kapalı pazarında, pazarcılık yapan Kazım Nek, "Pandemi geldiğinden beri işler sıkıntılı geçiyor. Ayakta durmaya çalışıyoruz. İnsanlar rahatlamak için dışarı çıkıyorlar. Çok uyguna ürün satıyoruz. 3-5-10 TL arası ürünler. Vatandaşlar, internetten yüzde 50 yüzde 60 indirimlerle alışveriş yaptı. Ama internetteki ürün görseliyle aynı olmuyor. Vatandaşın internetten alışveriş yapması bizi çok etkiledi. Memnunda kalmıyorlar gelen ürünlerden. Pandemiyle beraber yüzde 80 zarara uğradık. 3 ay kapalı kaldık zaten. Hafta sonları da kısıtlama nedeni ile kapalıyız. Biz korona virüse alıştık. Hayatımızın bir parçası oldu. Maskelerimizi takalım ve lütfen pazarcı esnafından alışveriş yapalım. Pazar esnafı olarak çok mağduruz, ayakta durmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"2 gün çalışıyoruz 5 gün yatıyoruz"

Pazarda spor taytları satan Ömer Tok, " Pandemi döneminde herkes internetten alışveriş yapıyor. Pazarcı esnafı olarak bu durum bizi çok etkiliyor. 3 ay boyunca zaten tezgah açamadık. Böyle giderse küçük esnafların hepsi bitecek. Dükkanlar, esnaflar, pazarcılar herkes zor durumda. Kısıtlamalar kalksa iyi olacak. 2 gün çalışıyoruz 5 gün yatıyoruz. Görüyorsunuz ürünler hep 2-3 TL. Kimse kaliteli ürün almıyor. Burası çöplük pazarı oldu, 2. El satıyor herkes. Biz çift maske takıyoruz, esnaf olarak dikkat etmeye çalışıyoruz. Nereye giderseniz gidin böyle kalabalık zaten. İnsanlar bayağı internet alışverişine yöneldi, esnaftan yapsınlar alışverişlerini" şeklinde konuştu.

Önlemlerin unutulduğu pazarda esnaf kalabalığı az buldu, sanal alışverişten yakındı
Önlemlerin unutulduğu pazarda esnaf kalabalığı az buldu, sanal alışverişten yakındı
Önlemlerin unutulduğu pazarda esnaf kalabalığı az buldu, sanal alışverişten yakındı
Önlemlerin unutulduğu pazarda esnaf kalabalığı az buldu, sanal alışverişten yakındı

Türk Lirası, Güneşli, Antalya, Esnaf, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Önlemlerin unutulduğu pazarda esnaf kalabalığı az buldu, sanal alışverişten yakındı - Son Dakika


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