"Önleyici ve koruyucu çalışmalara ağırlık verilmeli" - Son Dakika

Türkiye 'de çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumak için sürekli, istikrarlı, etkin politikalara ve bu alanda çalışacak uzman personele ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Öğr. Gör. Barış Tuncer , bu kapsamda yapılması gereken çalışmaları sıraladı.

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı Öğr. Gör. Barış Tuncer, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), dünyada bir milyar çocuğun fiziksel, cinsel ve psikolojik istismara maruz kaldığını ve bu durumun koronavirüs salgını yüzünden getirilen kısıtlamalarla daha da kötüleştiğini duyurdu. Tuncer, Türkiye'de de çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumak için sürekli, istikrarlı, etkin politikalara ve bu alanda çalışacak uzman personele ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

"ÖNLEYİCİ/KORUYUCU ÇALIŞMALAR GEREKLİ"

Çocukları ihmal ve istismardan korumaya yönelik yapılan çalışmalar birincil, ikincil, üçüncül koruma önlemi olarak tanımlandığı bilgisini veren Öğr. Gör. Barış Tuncer, birincil korumanın şiddetin ortaya çıkmasını engellemeye yönelik çalışmaları, ikinci korumanın erken tanı tanı ve tedavi çalışmaları, üçüncül korumanın ise şiddete uğrayan kişi veya kişilerin rehabilitasyonu çalışmalarını içerdiğini belirtti.

Çocuk cinsel istismarı konusunda önleyici/koruyucu çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Öğr. Gör. Barış Tuncer, bu kapsamda yapılması gereken çalışmaları şöyle sıraladı:

"İstismar ve ihmalin her türlüsü önlemek için geniş çaplı ve etkin eğitim çalışmalarına başlanması.

Risk altındaki grupların belirlenerek risk faktörlerinin ortadan kaldırılması.

Çocuklara yönelik hizmet veren eğitim, sağlık, gibi her türlü kurum ve kuruluşlarda çalışan personel, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve medyanın duyarlılığının artırılması.

Halkın bilinçlendirilmesi.

Ebeveynlik eğitimi ve destek programlarının düzenlenmesi.Okullarda bilinçlendirme çalışmaları.Ebeveynlere yönelik ev ziyaretleri.Çocukların cinsel saldırılar konusunda bilgilendirilmesi.

Yeni çocuk sahibi olacak ailelere eğitim verilmesi."

- İstanbul