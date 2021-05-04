İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle kısıtlama süresince marketlere alkollü içkinin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, tekstil, hırdavat gibi ürünlerin satışını da yasakladı.
Yasaklar hakkında İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. Çataklı şunları söyledi:
"Düzenlemeler cumartesi pazar döneminde yaptığımız düzenlemedir. Tam kapanma sürecine yayıldı. Bu dinamik bir süreç yeni durumlar ve ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler alıyoruz" diye konuşan Çataklı, marketlere getirilen yeni yasaklarla ilgili olarak, "Buradaki temel amaç minumum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanarak bu sürecin atlatılması."
Çataklı, online alışverişlerle ilgili bir kısıtlamanın ise söz konusu olmadığını belirtti.
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › Ekonomi › Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil - Son Dakika Ekonomi